Ρέθυμνο: Οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν να «σερφάρουν» με ασφάλεια

27/10/2025
Με αφορμή τον Ευρωπαϊκό Μήνα για την Κυβερνοασφάλεια, το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Saferinternet4Kids.gr του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), πραγματοποίησαν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρεθύμνου.

Δεκάδες ηλικιωμένοι – μέλη των ΚΑΠΗ – έδωσαν το «παρών» στις συναντήσεις, συμμετείχαν ενεργά στο διάλογο και άκουσαν με ενδιαφέρον τις εισηγήσεις της Τζίνας Αποστολάκη, εκπροσώπου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, και της Κατερίνας Μπουλνακάκη, εκπροσώπου του ΙΤΕ και του Saferinternet4Kids.gr.

Διαδικτυακά συνδέθηκε ο Ευάγγελος Ουζούνης, Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας,Capacity Building Unit (CBU) (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια) ο οποίος ενημέρωσε τους ηλικιωμένους για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της προστασίας των χρηστών του διαδικτύου, αλλά και για το τι πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους.

Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, τονίστηκε η σημασία της επαρκούς και διαρκούς ενημέρωσης των ηλικιωμένων γύρω από ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Όπως επισημάνθηκε, όλο και περισσότεροι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο για επικοινωνία, ενημέρωση, αγορές και αναζητήσεις, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε απόπειρες εξαπάτησης και ηλεκτρονικής απάτης.

Οι ομιλήτριες παρουσίασαν πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα, δίνοντας έμφαση στην προστασία προσωπικών δεδομένων, την ασφαλή πλοήγηση, καθώς και στους τρόπους αναγνώρισης ύποπτων διαδικτυακών ενεργειών.

Οι συμμετέχοντες ευχαρίστησαν θερμά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία, τονίζοντας πόσο σημαντική είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των ηλικιών γύρω από την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενημερωτικών ενεργειών του Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης και του Saferinternet4Kids.gr, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και παιδείας των πολιτών.

