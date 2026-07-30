Ρέθυμνο: Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου 2026.

Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης της πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα τριών μηνών, έως και τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στην άμεση κινητοποίηση και επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, καθώς και στην υποστήριξη των πληγεισών περιοχών μέσω των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής προστασίας και κρατικής αρωγής.

Συνεχείς αναζωπυρώσεις στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής

Οι θυελλώδεις ριπές αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες και δυσχεραίνοντας τον έλεγχο της πυρκαγιάς.

Το μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις αρχές να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχουν εμφανείς φλόγες, η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται.

Χαρακτηριστικό της έντασης της πυρκαγιάς είναι ότι έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, παρότι η ελιά θεωρείται ανθεκτική στη φωτιά. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, συνέβαλαν στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των φλογών.

Τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού, με αποτέλεσμα το βάρος της κατάσβεσης να παραμένει στις επίγειες δυνάμεις.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση, σημειώνοντας ότι, παρότι η νότια πλευρά του Ρεθύμνου έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν μεγάλες πυρκαγιές, η συγκεκριμένη φωτιά ξεχωρίζει για την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσής της. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, καθώς η προτεραιότητα παραμένει η αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου και η προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι πρόκειται για το πιο ενεργό μέτωπο, όπου επιχειρούν 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες δασικών κομάντος, 53 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Όπως σημείωσε, το σημείο που συνεχίζει να απασχολεί περισσότερο τις αρχές βρίσκεται βόρεια της Αγίας Παρασκευής, στο δυτικό τμήμα του μετώπου. Τα υπόλοιπα σημεία παρουσιάζουν διάσπαρτες θερμές εστίες και καπνογόνα σημεία, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων παραμένουν δύσκολα διαχειρίσιμα.

Για τη φωτιά στη Σητεία, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχό τους.Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματά τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ιωάννης Ταταράκης ανέφερε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom ότι υπάρχει ενεργό μέτωπο προς την Αγία Παρασκευή, ενώ οι ισχυροί άνεμοι, με ριπές που φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Όπως είπε, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν να συνδράμουν το πρωί, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν ρίψεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση και ζήτησε ενίσχυση των δυνάμεων, αλλά και άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Την ίδια ώρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους.

Ο αντιδήμαρχος Αμαρίου Ρεθύμνου, Γιώργος Ψαρουδάκης, μιλώντας για την απώλεια των δύο πυροσβεστών, έκανε λόγο για μια ημέρα περισυλλογής και σεβασμού, τονίζοντας ότι η θυσία τους δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη τραγική είδηση.

«Σήμερα είναι μια μέρα όχι μεγάλων λόγων. Είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης στη θυσία αυτών των συνδημοτών μας, των συμπατριωτών μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχάσουμε και να την αντιμετωπίσουμε ως μια ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Είναι μια πληγή που μας αφορά όλους και οφείλουμε κάτι να κάνουμε απέναντι στη μνήμη τους, όχι να αρκεστούμε μόνο στα συλλυπητήρια και στον θρήνο», ανέφερε.

Ο κ. Ψαρουδάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πρόληψης, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι ίδιες περιοχές δοκιμάζονται επανειλημμένα από μεγάλες πυρκαγιές, ιδιαίτερα σε ημέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της φωτιάς στο Ρέθυμνο ο αντιστράτηγος ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Σταμούλης δήλωσε: «Δεν πρόκειται για μια απλή πυροσβεστική επιχείρηση, αλλά για μια επιχείρηση πολέμου, με έναν αντίπαλο που αποτελείται από το καιρικό φαινόμενο, τη μορφολογία του εδάφους και τη φλόγα».

Μιλώντας ο κ. Σταμούλης για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, τόνισε ότι η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι η αποτροπή νέων πυρκαγιών που προκαλούνται από ανθρώπινη υπαιτιότητα. «Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά αλληλέγγυοι στις οικογένειες των συναδέλφων μας που χάθηκαν, το ζητούμενο είναι σήμερα και όλο το καλοκαίρι να μην εκδηλωθεί άλλη πυρκαγιά από εγκληματική αμέλεια ή από πρόθεση. Αυτό θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος», υπογράμμισε.

Ο Μανώλης Ψαρουδάκης, αντιδήμαρχος Αμαρίου στο Ρέθυμνο, μίλησε στην εκπομπή “Newsroom” και τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έσασαν τη ζωή τους, επισημαίνοντας πως η θυσία τους δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία τραγική είδηση.

«Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να την αντιμετωπίσουμε ως ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Είναι μια πληγή που μας αφορά όλους, που έχει ανοίξει και οφείλουμε κάτι να κάνουμε απέναντι στη μνήμη τους και να μην αρκεστούμε μόνο στα συλλυπητήρια και στο θρήνο. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές στα ίδια σημεία, στους ίδιους τόπους. Σε μέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες, όπου οι άνεμοι μετατρέπουν την κάθε εστία σε πύρινη λαίλαπα και δεν επιτρέπουν στα εναέρια μέσα να επέμβουν», είπε.