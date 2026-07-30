Ρέθυμνο: Η φωτιά έφτασε στο Φοινικόδασος Πρέβελη | +Video

Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, διατηρώντας σε αυξημένη ετοιμότητα τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός της πυρκαγιάς και η αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

Το νότιο Ρέθυμνο εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις Αρχές και τους κατοίκους.

Σε δηλώσεις του στο Cretaone.gr, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, χαρακτήρισε την εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς εξαιρετικά δύσκολη, επισημαίνοντας ότι ολόκληρη η περιοχή του νότιου Ρεθύμνου εξακολουθεί να δοκιμάζεται. Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Πρέβελη, όπου οι φλόγες συνεχίζουν να απειλούν την ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο και να σταθεροποιήσουν τα πύρινα μέτωπα, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Προσπαθούμε να τις σταθεροποιήσουμε με κάθε τρόπο. Το θέμα είναι ότι οι συνθήκες είναι αντίξοες, με ισχυρούς ανέμους, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Cretaone.gr.

Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες των πυροσβεστών, οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, των πολιτών και του φυσικού πλούτου της περιοχής.



Νέα μεγάλη πυρκαγιά στον Πρέβελη – Εκκενώθηκε το Μοναστήρι

Νέα μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, με το πύρινο μέτωπο να κινείται προς την περιοχή του Πρέβελη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και στους κατοίκους. Ήδη εκκενώθηκε το μοναστήρι κι ένας παιδικός σταθμός που βρίσκεται στην ίδια περιοχή

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Ασώματου και μέσα σε ελάχιστο χρόνο γιγαντώθηκε, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνόησαν τη ραγδαία εξάπλωσή της.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μέχρι στιγμής τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, ωστόσο καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ώστε, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, να ξεκινήσουν ρίψεις νερού.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112. Αρχικά εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε νέα ειδοποίηση με την οποία όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Λίμνης Πρέβελη της Γεφυρας και της Μονής Πρέβελη καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Λευκόγεια. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε 112 και για το χωριό Γιαννιού και αμέσως μετά για Δαμνόνι και Αμμούδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έκαψε τα καλάμια δίπλα στη γεφυρα και έχει πλησιάσει επικίνδυνα το παραλιακό Μοναστήρι του Πρεβελη.

Οι αρχές παρακολουθούν διαρκώς την πορεία της φωτιάς, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μεταβάλλουν συνεχώς την κατεύθυνση του μετώπου και αυξάνουν τον κίνδυνο επέκτασής του. Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να παραμένουν σε ετοιμότητα για κάθε νέα ενημέρωση.