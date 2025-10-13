CAFE MELI
Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκαν 39 κλοπές μοτοσικλετών

13/10/2025
Εξιχνιάσθηκαν 39 περιπτώσεις κλοπής μοτοσικλετών στο Ρέθυμνο και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 5 ημεδαπών, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, για διακεκριμένες κλοπές.

Από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων ταυτοποιήθηκαν τα πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα που την τελευταία διετία 2023-2024 είχαν αφαιρέσει συνολικά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο 39 μοτοσικλέτες από περιοχές των Δήμων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου τις οποίες εν συνεχεία απέκρυπταν ή εγκατέλειπαν ή μεταποιούσαν ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμες.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά πέντε ημεδαπών, κηδεμόνων των κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων καθώς κατά το χρόνο τέλεσης των κλοπών τέσσερις από αυτούς ήταν ανήλικοι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

