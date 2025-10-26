CAFE MELI
Ρέθυμνο: Δωρεάν στειρώσεις για κατοικίδια ευπαθών κοινωνικών ομάδων

26/10/2025
Ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με κτηνιάτρους υλοποιεί δράση για τη φροντίδα δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, προσφέροντας δωρεάν στειρώσεις σε πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ή οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με τον οργανισμό Zero Stray Pawject πραγματοποιεί από 1 ως 8 Νοεμβρίου 2025 δράση για τη δωρεάν στείρωση και ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ και ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Ρεθύμνης καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αγροτικής  Ανάπτυξης στο 5,5 χλμ Επαρχιακής οδού Ρεθύμνου – Αρκαδίου:  ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email: perivallon@rethymno.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Φωτοαντίγραφο απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

ΑΝΕΡΓΟΙ: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), από όπου θα προκύπτει ο χρόνος ανεργίας.

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας από την εκάστοτε Σχολή Φοίτησης ή ακαδημαϊκή ταυτότητα.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ: Αντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται από 23/10/2025 έως 30/10/2025. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831057940, 2831440240.

