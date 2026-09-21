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Ρέθυμνο: Δέκα συλλήψεις για απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, ναρκωτικά και όπλα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
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Η πολύμηνη ενδελεχής και εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου, είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη 10 ατόμων (8 ημεδαπών και 2 αλλοδαπών), κατηγορουμένων για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης εγκληματικής ομάδας, που προέβαινε σε απάτες σχετικά με τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, αλλοδαπών, φοροδιαφυγή, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, κλοπής και της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής,

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Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, όπως προέκυψε από την προανάκριση των αστυνομικών, οι οκτώ είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση – συμμορία και προέβαιναν σε απάτες σχετικά με τις κτηνοτροφικές επιχορηγήσεις και διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέθεταν το παράνομο οικονομικό όφελος και για αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας.

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Για το λόγο αυτό, οργανώθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοπόταμου και Ρεθύμνου, του Τμήματος Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας Κρήτης και των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και Ηρακλείου .

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια και χώρους που χρησιμοποιούν οι ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Όπως προέκυψε κατά τις έρευνες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πλησίον ποιμνιοστασίου ημεδαπού, με φυσική περίφραξη, βρέθηκε φυτεία με 11 δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως τρία μέτρα τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και εντοπίστηκαν δυο αλλοδαποί, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Επίσης, κατά τις έρευνες συνολικά κατασχέθηκαν:

  • 995 γραμμάρια κάνναβη
  • χρηματικό ποσό 1.850 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
  • 3 μαχαίρια
  • 2 ζυγαριές
  • Πλήθος τιμολογίων και παραστατικών
  • 18 κινητά τηλέφωνα
  • 7 Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα
  • 1 Ι.Χ.Ε.
  • 1 μηχάνημα έργων

Κατά τους ελέγχους στα ποιμνιοστάσια των ανωτέρω βεβαιώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής (αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίων), ενώ κατά την καταμέτρηση των ποιμνίων, όπου αυτό κατέστη δυνατό, ανευρέθηκαν λιγότερα αιγοπρόβατα από τα αναγραφόμενα στις κτηνοτροφικές δηλώσεις.

Επίσης, από την έρευνα των αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας προέκυψε ότι την 30/7/2026 σε γενόμενο έλεγχο αρμόδιων υπηρεσιών σε μέλος της οργάνωσης, το οποίο δεν διέθετε δικό του ποίμνιο, παρουσιάστηκαν ψευδώς αιγοπρόβατα που μετακινηθήκαν από ποίμνιο ιδιοκτησίας έτερου μέλους της οργάνωσης.

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν για φθορές σε ελαιόδεντρα και μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ημεδαπού, καθώς και κλοπή μηχανήματος έργων ιδιοκτησίας έτερου ημεδαπού, πράξεις που έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 και στις 13 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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