Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000€ για αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από κακοκαιρία

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 550.000 ευρώ για την αποκατάσταση περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου που υπέστησαν ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, τα έργα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι–Μουρνέ και την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε άλλους οικισμούς του δήμου όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είχαν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής τους στο υπουργείο. Ο κ. Ταταράκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη του υπουργού, επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, στενής συνεργασίας με το υπουργείο και ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών.

Τόνισε επίσης ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν άμεσα, ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.