CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Χρηματοδότηση 550.000€ για αποκατάσταση περιοχών που επλήγησαν από κακοκαιρία

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 550.000 ευρώ για την αποκατάσταση περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου που υπέστησαν ζημιές από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, τα έργα περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Σπήλι–Μουρνέ και την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με λιθοδομές στον οικισμό του Κισσού. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε άλλους οικισμούς του δήμου όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

ΧΡΥΣΟΣ

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις είχαν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής τους στο υπουργείο. Ο κ. Ταταράκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη του υπουργού, επισημαίνοντας ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών, στενής συνεργασίας με το υπουργείο και ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών.

Τόνισε επίσης ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν άμεσα, ώστε τα έργα να υλοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Δημογραφικό: Ποια περιφερειακή ενότητα της Κρήτης κάνει την διαφορά

12/10/2025

Ανακοίνωση Βουλευτών Κρήτης του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τον ΒΟΑΚ

12/10/2025

ΒΟΑΚ: Για το 2028 οδεύει η ολοκλήρωση του τμήματος Χερσόνησος-Νεάπολη

11/10/2025

Κάθειρξη 13 ετών για τον 80χρονο Γιάννη Ξυδάκη – Θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι λόγω ηλικίας

11/10/2025

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών Open1|EasyPay

11/10/2025

1η Συνάντηση στην Κρήτη για την ενίσχυση των εξαγωγών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Lead EXPORT

10/10/2025

Χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του νέου ΕΣΠΑ για εγχώρια και διεθνή προβολή των τοπικών επιχειρήσεων

10/10/2025

1η συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής για το υδρογόνο στην Κρήτη

10/10/2025

Κ. Σπυριδάκη: «Ανεπαρκείς και αόριστες οι απαντήσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου»

10/10/2025

Το Μπλε Καβούρι «εισβάλλει» στην Ελούντα και στα τραπέζια των ξενοδοχείων

10/10/2025
Back to top button