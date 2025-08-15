Ρέθυμνο: Αυτοανακηρύχθηκε «κυνηγός εμπρηστών» και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς ανάρτησε βίντεο στο Facebook, στο οποίο ισχυριζόταν ότι έχει συγκροτήσει ομάδα περιπολίας για τον εντοπισμό εμπρηστών, με αφορμή τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στην ανάρτηση, ο συλληφθείς διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, ενώ με το περιεχόμενο του βίντεο προκαλεί και διεγείρει πολίτες σε ενέργειες που δύνανται να οδηγήσουν σε διατάραξη της δημόσιας τάξης και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τις αρχές, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν άλλες σχετικές ενέργειες του συλληφθέντος.