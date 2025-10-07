Πυρόσβεση αρχαιολογικού χώρου Φαιστού – Υπογράφηκε η ένταξη έργου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» η πράξη «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 954.156,13 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Υπουργείο Πολιτισμού, και ειδικότερα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου θα εκτελέσουν το έργο.

Η πράξη αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, με στόχο την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μινωικής Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης με την τοποθέτηση εκτοξευτήρων νερού και πρόσθετων πυροσβεστικών φωλιών, καθώς και την επέκταση του αντλιοστασίου με αύξηση της χωρητικότητας της δεξαμενής πυρόσβεσης. Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος, η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς, καθώς και η υλοποίηση αρχαιολογικών ερευνών και συμπληρωματικών μελετών, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές και τεύχη δημοπράτησης.

Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών υποέργων. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) “Εμβληματικών Διαδρομών Κρήτης / Περιβάλλον και Πολιτισμός”, που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων του νησιού.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια και στρατηγική στόχευση να ενισχύει τον τομέα του πολιτισμού χρηματοδοτώντας δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.