CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Πυρόσβεση αρχαιολογικού χώρου Φαιστού – Υπογράφηκε η ένταξη έργου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» η πράξη «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 954.156,13 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το Υπουργείο Πολιτισμού, και ειδικότερα, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου θα εκτελέσουν το έργο.
Η πράξη αφορά στην επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο της Φαιστού, με στόχο την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μινωικής Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

ΧΡΥΣΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει την επέκταση του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης με την τοποθέτηση εκτοξευτήρων νερού και πρόσθετων πυροσβεστικών φωλιών, καθώς και την επέκταση του αντλιοστασίου με αύξηση της χωρητικότητας της δεξαμενής πυρόσβεσης. Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση του πυροσβεστικού συγκροτήματος, η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς, καθώς και η υλοποίηση αρχαιολογικών ερευνών και συμπληρωματικών μελετών, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές και τεύχη δημοπράτησης.

Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών υποέργων. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) “Εμβληματικών Διαδρομών Κρήτης / Περιβάλλον και Πολιτισμός”, που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων του νησιού.

NOVA

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια και στρατηγική στόχευση να ενισχύει τον τομέα του πολιτισμού χρηματοδοτώντας δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 07/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 07/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Παράδοση νέου πλωτού ασθενοφόρου στην Ιεράπετρα

07/10/2025

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αγίου Νικολάου «Γιώργος Μπίας»

07/10/2025

Αγιος Νικόλαος: Ο Σύλλογος Εστίασης ζητάει επιτέλους στήριξη για τις σχολές της πόλης μας

07/10/2025

Παρέμβαση της Περιφέρειας Κρήτης για τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων

07/10/2025

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγίου Νικολάου το Advanced Autumn School 2025

06/10/2025

Νέες Άδειες σε Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Κρήτης

06/10/2025

Κρήτη: Πρόγραμμα «ΖΩΗ» μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες

06/10/2025

Στην έκθεση ANUGA 2025 το Επιμελητήριο Ηρακλείου

06/10/2025

Άγιος Νικόλαος: Εκδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

06/10/2025

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου (Σεπ – Οκτ)

06/10/2025
Back to top button