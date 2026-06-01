ΚΡΗΤΗ

Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε στην παραλία του Καλού Χωριού

Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες.

1 Ιουνίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/06/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό  και είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει. Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο.

