Ψήφισμα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου για την απώλεια του Σπύρου Κοκοτού

03/09/2025
Με μεγάλη λύπη και βαθιά συγκίνηση, πληροφορηθήκαμε σήμερα τον χαμό του αγαπημένου μας κ. Σπύρου Κοκοτού. Ο κος. Σπύρος υπήρξε ένας εξαιρετικός Αρχιτέκτονας, Ξενοδόχος, Πατέρας και Άνθρωπος, του οποίου η απώλεια αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον Ελληνικό Τουρισμό.

Ο καπετάν Σπύρος ήταν ένας άνθρωπος με όραμα και πάθος για τη δουλειά του. Οι ξενοδοχειακές του επιχειρήσεις δεν ήταν απλώς μέρη διαμονής, αλλά εστίες φιλοξενίας και ζεστασιάς, κάτι που αντικατόπτριζε τον ίδιο τον χαρακτήρα του. Η αφοσίωσή του στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών ήταν απαράμιλλη, και η προσφορά του στον τομέα της φιλοξενίας θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Πέρα όμως από την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ο κύριος Σπύρος ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας, σύζυγος και άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και γενναιοδωρία. Η αγάπη και η φροντίδα που προσέφερε στην οικογένειά του ήταν πρότυπο για όλους όσους τον γνώρισαν. Η απουσία του θα είναι αισθητή σε όλους μας, αλλά η μνήμη του θα ζει για πάντα στις καρδιές μας.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Λασιθίου, αποφάσισε:

▪ Τη δωρεά ποσού 100 ευρώ στη μνήμη του σε ίδρυμα που θα υποδείξει η οικογένεια του.

▪ Τη συμμετοχή μελών του Δ.Σ. στην εξόδιο ακολουθία.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές, τα λόγια είναι φτωχά για να απαλύνουν τον πόνο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένειά του. Ευχόμαστε η ψυχή του αγαπημένου μας καπετάν Σπύρου να αναπαυθεί εν ειρήνη και η μνήμη του να μας δίνει δύναμη και κουράγιο για δημιουργία και καινοτομία.

