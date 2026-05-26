Ψήφισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς για την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ΑΠΕ

O Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς συμμετείχε στην λαϊκή συνέλευση που συγκάλεσε το Τοπικό Συμβούλιο Κριτσάς ,με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία γι’αυτά που αποφασίζονται για εμάς χωρίς εμάς.

Ο Σύλλογος μας όχι μόνο έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες για το φυσικό περιβάλλον μα έμπρακτα ήδη από το 2011 είναι ενεργός σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν για την αποτροπή της εγκατάστασης φαραωνικών έργων ΑΠΕ στην περιοχή μας.

Δεν έχουμε άλλωστε <δικαίωμα> να είμαστε αδιάφοροι για έναν τόπο με τέτοια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά όπως η Κριτσά.

Για εμάς ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος είναι όρος ύπαρξης διαχρονικά και για να μείνει ελεύθερος ο τόπος μας χύθηκε πολύ αίμα.

Ο τόπος μας δεν είναι αριθμοί σε έναν χάρτη.

Δεν είναι <επένδυση>.

Δεν είναι μια άδεια έκταση για εκμετάλλευση.

Ο τόπος μας είναι οι μνήμες μας, τα μονοπάτια που περπατήσαμε παιδιά, οι ξερολιθιές, οι άνθρωποι ,ο αέρας και η σιωπή του τόπου που αγαπάμε και παραλάβαμε από τους προγόνους μας.

Σήμερα απειλείται από μια βίαιη αλλοίωση που θα αλλάξει για πάντα το φυσικό τοπίο και το χαρακτήρα του τόπου μας.

Επειδή θέλουμε να έχουμε λόγο και να αποφασίζουμε εμείς οι πολίτες για το μέλλον του χωριού μας ,υιοθετούμε το ψήφισμα που αποφάσισε η Λαϊκή Συνέλευση των συμπολιτών μας και προτρέπουμε όλους τους αδελφούς Πολιτιστικούς Συλλόγους των χωριών του Δήμου Αγίου Νικολάου να συνυπογράψουν και να διαδώσουν το ψήφισμα όπου μπορούν ώστε να αποτρέψουμε την επερχόμενη ανεπίστροφη καταστροφή.

Ας ενώσουμε τις φωνές μας πριν είναι αργά . Για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα τόπο ζωντανό, ελεύθερο και αυθεντικό.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στους ορεινούς και ημιορεινούς όγκους του νομού μας από τις εταιρίες ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΕΛΙΚΑ ΑΕ και οι προγραμματιζόμενες από άλλες εταιρίες ( όπως προκύπτει από τον χάρτη της ΡΑΕ) θα έχει τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος χωρίς κανένα όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξη της Κρήτης.

Την ίδια ώρα που σε όλη την Ε.Ε οι πυρήνες της άγριας φύσης και ζωής και το τοπίο προστατεύονται από την εγκατάσταση ΒΑΠΕ , στο νησί μας, το πιο παρθένο κομμάτι του θυσιάζεται στο βωμό της κακώς εννοούμενης ανάπτυξης και μάλιστα παρά την αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,των φορέων και των κατοίκων.

Επειδή λοιπόν..

Τα προγραμματιζόμενα έργα δεν έχουν καμία σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής μας και γενικότερα της Κρήτης. Η εγκατάσταση ΒΑΠΕ στο νησί μας στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενέργειας στη χώρα μας, εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών και εργολάβων , δεν δημιουργεί ( παρά μόνο π ρόσκαιρα ) ελάχιστες θέσεις εργασίας , τα ανταποδοτικά οφέλη που υπόσχονται δεν μπορούν να αντισταθμίσουν το τεράστιο κόστος από την αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η υπάρχουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση ΑΠΕ όχι μόνο δεν προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, μας αντιθέτως επιτρέπει την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ σχεδόν παντού, ακόμα και σε περιοχές όπως δάση, ΖΕΠ, Νατούρα, ΚΑΖ και λοιπές περιοχές Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος , πέρα από την κλίμακα του Κρητικού τοπίου και την ιστορικότητα κάθε περιοχής.

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει την κοινωνική συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και όχι την καταστροφή τους.

Οι ΑΠΕ οφείλουν να είναι συμπληρωματικές σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες και όχι να κυριαρχούν και να τις ακυρώνουν.

Γι ‘αυτό εμείς..

Λέμε ΟΧΙ στην καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού.

Λέμε ΟΧΙ στο θάνατο της περιοχής μας.

Λέμε ΝΑΙ στην ανάπτυξη όλων των πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας .

Λέμε ΝΑΙ στις ΑΠΕ που λύνουν προβλήματα της καθημερινότητας μας και δεν καταστρέφουν τον τόπο μας.

Λέμε ΝΑΙ στα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης ορεινών και ημιορεινών όγκων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Για όλα τα παραπάνω ζητάμε:

Να ανακληθούν όλες οι άδειες παραγωγής και εγκατάστασης βιομηχανικών ΑΠΕ που έχουν εκδοθεί εν αγνοία των τοπικών κοινωνιών.

Να αλλάξει το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη διαδικασία καταστροφής του τόπου μας και καταπάτησης πατρογονικών περιουσιών.

Κάνουμε γνωστό ότι δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ στην περιοχή μας, για να έχουμε μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής και όραμα για το μέλλον μας και θα προστατεύσουμε τα βουνά μας , τις αρχαιότητες και τα μνημεία μας ως πυρήνες του κρητικού περιβάλλοντος και πολιτισμού.

Για τους λόγους αυτούς οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους . Ο τόπος μας έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων και οι κάτοικοι του είμαστε οι θεματιφύλακες των αξιών και του πολιτισμού με την αυστηρή υποχρέωση να τον παραδώσουμε καλύτερο στις επόμενες γενιές. Χωρίς το φυσικό περιβάλλον η Κρήτη θα είναι ένα άδειο κέλυφος, ένας τόπος χωρίς ψυχή.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΣΑΣ