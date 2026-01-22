CAFE MELI
Ψήφισμα συμπαράστασης του Δήμου Αγίου Νικολάου στους αγρότες και κτηνοτρόφους

22/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
O Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του στο εξελισσόμενο δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της χώρας και ειδικά του νησιού μας.

Η παραγωγική αυτή τάξη αποτελεί βασικό κορμό του πρωτογενούς τομέα και θεμέλιο για την κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας μας καθώς και για την τροφοδοτική επάρκεια του νησιού μας, αλλά και ευρύτερα.

Άμεσα επιβάλλεται η λήψη συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων λύσεων που να διασφαλίζουν τα ουσιαστικά προβλήματα της παραγωγής από το αυξανόμενο κόστος, καθώς και τη διασφάλιση δίκαιων όρων στη αγορά.

Ο πρωτογενής τομέας για να είναι υγιής πρέπει να λειτουργεί σε συνθήκες σταθερότητας, ώστε να μπορεί να υπάρχει προγραμματισμός και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με τη δεδομένη σημαντική αγροτική και κτηνοτροφική παρουσία, δηλώνει έτοιμος να συμβάλει σε κάθε θεσμική διαδικασία που ενισχύει τον πρωτογενή τομέα, με στόχευση τη βιωσιμότητα των κλάδου και τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης.

Καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου προβάλει προς την Κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο φορέα και συντάσσεται με τις ακόλουθες θέσεις και αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, με την επισήμανση της στήριξης όσων δεν έχουν καμία εμπλοκή σε παράνομες πρακτικές.

Ειδικότερα στηρίζονται τα ακόλουθα αιτήματά τους:

– Μείωση του κόστους παραγωγής. (Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.)
– Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).
– Την προστασία από Φυσικές Καταστροφές και Ζωονόσους (Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, άμεσος εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, ανασύσταση των κοπαδιών, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος).
– Να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να επιστραφούν τα κλεμμένα χρήματα στους δικαιούχους, να μην πληρώσουν οι αγρότες και ο λαός τα πρόστιμα της ΕΕ. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία

