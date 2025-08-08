Πρωτοβουλία από την ΕΛΜΕ Λασιθίου για την εύρεση κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς

Αδιαμφισβήτητη είναι η δυσκολία εξεύρεσης κατοικίας στις περιοχές του Ν. Λασιθίου, κάτι που σχολιάζεται ευρέως στους κόλπους των εκπαιδευτικών.

Το ζήτημα αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη δήλωση περιοχών. Έτσι, λοιπόν, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου, για δεύτερη συνεχή χρονιά, απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να καταρτιστεί μία λίστα σπιτιών προς ενοικίαση από εκπαιδευτικούς / καθηγητές.

“Ας συνεχιστεί η επιτυχία αυτής της αλληλέγγυας προσπάθειας” τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις εξής πληροφορίες:

Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας

Περιοχή οικίας

Εμβαδόν

Τον τύπο του ακινήτου (γκαρσονιέρα, δυάρι, μονοκατοικία κλπ).

Αριθμό δωματίων.

Όροφο

Το ύψος του ενοικίου

Τον τύπο της μίσθωσης (βραχυχρόνια ή μακρόχρονη).

Αν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια

καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρούν χρήσιμη

Αποδεκτές στη λίστα θα γίνονται οι κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες κατ΄ ελάχιστο το χρονικό διάστημα εργασίας των εκπαιδευτικών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Δυνατότητα επικοινωνίας

στα τηλέφωνα: 6944835442, 6975860198

στο email: elmelasithiou@gmail.com