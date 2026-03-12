Πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για ενιαία θέση του Δήμου σχετικά με τις ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προχώρησε σε ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου που συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, σχετικά με το ζήτημα της χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μεγάλης κλίμακας και της προστασίας του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δημάρχου είχε ως στόχο να τεθούν οι βάσεις για τη διαμόρφωση μιας σαφούς και τεκμηριωμένης θέσης του Δήμου Αγίου Νικολάου σχετικά με τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας. Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας του Δημάρχου είναι να διαμορφωθεί μια τεκμηριωμένη και ενιαία θέση που θα διασφαλίζει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της τουριστικής ταυτότητας του τόπου μας και τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Αγίου Νικολάου, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της δημοτικής επικράτειας.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου προτίθεται, όπως τόνισε, να εισηγηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικό θέμα που θα αφορά τη διαμόρφωση της θέσης του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ), με στόχο να τεθούν σαφείς κατευθύνσεις και ενδεχόμενοι περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Κατά την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε τα εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια βρίσκεται στην πρωτοπορία του ελληνικού τουρισμού, φιλοξενώντας σημαντικές τουριστικές υποδομές και επενδύσεις διεθνούς επιπέδου. Το τουριστικό αυτό κεφάλαιο, που στηρίζεται στο μοναδικό φυσικό τοπίο, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την ιδιαίτερη ταυτότητα του τόπου, αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της ανάπτυξης του Δήμου μας.

Στη σημερινή συγκυρία, ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών προορισμών, αλλά και η ανάγκη υιοθέτησης ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που σέβεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου χωρικής και αναπτυξιακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Το φυσικό τοπίο και οι πολιτιστικοί πόροι του Δήμου μας αποτελούν βασικά στοιχεία της τουριστικής μας ταυτότητας και προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα, μέσα από μορφές όπως ο αγροτουρισμός, ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός εμπειρίας και οι δραστηριότητες ήπιας αναψυχής. Παράλληλα, συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Υπό το πρίσμα αυτό, τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο το ζήτημα της χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Η άναρχη ή ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων μπορεί να προκαλέσει σημαντική αλλοίωση του φυσικού τοπίου και να επηρεάσει αρνητικά περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής, αισθητικής και πολιτιστικής αξίας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα ακούγεται όλο και πιο έντονα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες του τομέα των ΑΠΕ για την ανάπτυξη αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμη πιο αναγκαίο να υπάρξει έγκαιρα μια ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη θέση του Δήμου για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού.

Θυμίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η τοπική κοινωνία έχουν ήδη εκφράσει με σαφή και ομόφωνο τρόπο την αντίθεσή τους στη ζώνη υπεράκτιων ανεμογεννητριών που είχε προταθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ, θέση που αποσκοπεί στην προστασία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και του τουριστικού κεφαλαίου του Δήμου μας.

Για τους λόγους αυτούς, προτίθεμαι να εισηγηθώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά θέμα που θα αφορά τη διαμόρφωση της θέσης του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ), με στόχο να τεθούν σαφείς κατευθύνσεις και ενδεχόμενοι περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας.

Θεωρώ επίσης σημαντικό να είναι σαφές ότι ο Δήμος δεν πρέπει να αφήσει ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά σε βάρος των δημοτικών τοπικών κοινοτήτων και να τις εκθέσει σε όσους ενδεχομένως θέλουν να προωθήσουν ανάλογες επενδύσεις. Η ευθύνη για τον καθορισμό της πολιτικής αυτής ανήκει στο σύνολο του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διαμορφωθεί μια ενιαία στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη το συμφέρον και τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της δημοτικής επικράτειας.

Με τη σημερινή ανακοίνωση καλώ τους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και τις παρατάξεις της δημοτικής μειοψηφίας, να προετοιμαστούν και να καταθέσουν τις προτάσεις και τις θέσεις τους επί του θέματος, ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί μια τεκμηριωμένη και ενιαία θέση που θα διασφαλίζει την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της τουριστικής ταυτότητας του τόπου μας και τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Αγίου Νικολάου.