Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης (ευρύτερη περιοχή Ζωνιανών).

Είναι η πρώτη φορά, που διενεργείται έλεγχος τέτοιας κλίμακας για τον εντοπισμό περιπτώσεων δικαιούχων, οι οποίοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις για να πάρουν επιδότηση. Οι έλεγχοι εντάσσονται στους στόχους του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Επικράτεια, οι οποίοι διενήργησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταβλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων.

Τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά τη διενέργεια των ελέγχων υπήρξε υποστήριξη από δυνάμεις της ΕΛΑΣ στην Κρήτη, οι οποίες τέθηκαν σε επιφυλακή με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων.

Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος.

Από αυτούς, βρέθηκαν παραβάσεις στους 22, οι οποίες – με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου – διασταυρώνονται με τα στοιχεία, που υπάρχουν καταγεγραμμένα στον server της ΑΑΔΕ. Ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινές, που φτάνουν έως και την απώλεια επιδοτήσεων.

Δείτε φωτογραφίες από τους ελέγχους