Πρώτο κουδούνι στον Δήμο Ηρακλείου

Πρώτο κουδούνι σήμερα και για τα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να παρακολουθεί τις τελετές αγιασμού στο 49ο Δημοτικό το 19ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και το 2ο Ειδικό Δημοτικό, στο 6ο Γυμνάσιο και στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο, μαζί με τους Αντιδημάρχους Αντώνη Περισυνάκη, Γιώργο Σισαμάκη, Νίκο Γιαλιτάκη, Τάσο Τσατσάκη, Γιάννη Τσαπάκη και Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη και τους Προέδρους της 1ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας, Θεοδοσία Αγγελιδάκη και Μιχάλη Βάμβουκα αντίστοιχα.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει ευχές για καλή χρονιά με γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και μαθητές. Παράλληλα, να διαπιστώσει την ικανοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα σχολεία, είτε άμεσα από τον Δήμο Ηρακλείου με την κατασκευή πεζοδρομίων και των 27 υπερυψομένων διαβάσεων, έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε έμμεσα, με την ένταξή τους στο πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Κατά τους χαιρετισμούς του ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εξέφρασε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για όσα έργα έχουν ολοκληρωθεί, τόνισε ότι υπάρχουν ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η καθημερινότητα παιδιών και εκπαιδευτικών και επεσήμανε ότι για την Δημοτική Αρχή, το ζήτημα των σχολείων παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες, παρά το γνωστό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης που υπάρχει από την πλευρά της Πολιτείας. Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της φιλίας, της συντροφικότητας και της συμπερίληψης και σε δήλωσή του επεσήμανε: «Είμαστε στην πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς και είναι η αλήθεια ότι οι ανάγκες της σχολικής στέγης είναι μεγάλες. Είναι μία από τις απόλυτες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής να τις εξυπηρετήσει στο μέγιστο δυνατό. Αλλά ασφαλώς, οι πόροι οι οποίοι απαιτούνται για να υπηρετήσουμε την εκπαίδευση και από την δική μας την μεριά όπως πρέπει, είναι πολλοί μεγάλοι. Όμως είναι και μια μέρα χαράς και αισιοδοξίας, διότι συναντάμε τα νέα παιδιά, συναντάμε και τους γονείς, νέους γονείς, και σε ένα περιβάλλον στο οποίο γίνεται τόση συζήτηση για το δημογραφικό, να βλέπει κανείς τα παιδιά μας τα οποία έρχονται ξανά στο σχολείο είναι κάτι το οποίο μας αναπτερώνει. Πολλά πράγματα έχουν να γίνουν για την παιδεία. Για τον Δήμο Ηρακλείου αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα, με ομαδική δουλειά και συντονισμένα κάνουμε ότι μπορούμε και περισσότερα ακόμα, για να βρισκόμαστε στο ύψος των αναγκών και των προσδοκιών».

Πιο αναλυτικά

Απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές του 49ου Δημοτικού, του 19ου Νηπιαγωγείου και του 2ου Ειδικού Δημοτικού, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στις δικές του αναμνήσεις από την πρώτη μέρα στο σχολείο, μίλησε για την φιλία, την αγάπη και την συντροφικότητα, λέγοντας: «Θυμάμαι κι εγώ την πρώτη μου μέρα στο σχολείο πριν πάρα πολλά χρόνια και θυμάμαι πόσο σφιγμένη καρδιά είχα. Αλλά αυτό χαλάρωσε κι ήρθα μαζί με τα άλλα παιδιά. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντική η συντροφικότητα μεταξύ μας. Και για όσους από εσάς μέσα στις σημερινές συνθήκες βρίσκεστε με ένα κινητό στο χέρι όλο και περισσότερο, δεν είναι η ζωή στο κινητό. Η πραγματική ζωή είναι εδώ. Η πραγματική ζωή είναι μεταξύ μας, η πραγματική ζωή είναι σε αυτά που κάνουμε όχι σε αυτά που δείχνουμε από τη δήθεν ασφάλεια μιας απόστασης». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου και στο ζήτημα της συμπερίληψης, τονίζοντας: «Σε αυτό το περιβάλλον έχουμε και μια ιδιαιτερότητα που είναι η συμπερίληψη. Έχουμε ένα δημοτικό σχολείο με ένα ειδικό σχολείο. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε. Μπορεί να είμαστε διαφορετικοί αλλά η ανθρώπινη βάση μας είναι η ίδια. Αυτήν πρέπει να την ανακαλύψουμε, να την καλλιεργήσουμε και να την απολαύσουμε μαζί. Αυτή είναι πραγματικά η χαρά της ζωής».

Στο 6ο Γυμνάσιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στην ιστορικότητα του σχολείου, στην ομαδική δουλειά της Δημοτικής Αρχής για όλα τα ζητήματα παιδείας, αλλά και στο ιδιαίτερο περιβάλλον των Ενετικών Τειχών στο οποίο βρίσκεται: «Εκτός από αυτήν την ανανέωση, σε λίγο καιρό θα βρείτε ανοικτή και την πύλη Σαμπιονάρα, η οποία συνδέει αυτό το επίπεδο, με το επίπεδο του λιμανιού και θα μπορεί κανείς να περνάει και από εκεί και να έρχεται στο σχολείο αυτό». Ανέφερε επίσης ότι οι απαιτήσεις της παιδείας είναι πολύ μεγάλες για αυτό απαιτούνται και οι αντίστοιχοι πόροι και απευθυνόμενος στις μαθήτριες και τους μαθητές, τόνισε: «Αυτή είναι η ώρα της εφηβείας. Είναι η ώρα της ανησυχίας. Είναι η ώρα που βρίσκουμε τον εαυτό μας, πλάθουμε τον εαυτό μας. Και πως γίνεται αυτό; Γίνεται μαζί, συντροφικά με την παρέα, με τους φίλους. Η φιλία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η πραγματική φιλία είναι όταν μιλάμε από κοντά, όταν κοιταζόμαστε στα μάτια, όταν συναντιόμαστε, όταν περπατάμε χέρι – χέρι, όταν κάνουμε πράγματα μαζί. Δεν είναι στο κινητό οι πραγματικές φιλίες. Έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουμε εάν μας κάνουν like. Χάνουμε τον εαυτό μας έτσι. Μαζί με την παρουσία μας και την παρουσία του άλλου, με την αγάπη και την κατανόηση, εκεί βρίσκεται η πραγματική ζωή. Και εσείς έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Σας εύχομαι μια καλή χρονιά με τους γονείς και με τους πολύ αφιερωμένους καθηγητές σας, με τους οποίους θα περπατήσετε μαζί να είστε καλά.»

Από το 1ο Γυμνάσιο και το 1ο Λύκειο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην ιστορικότητα του Καπετανάκειου αλλά και του σημείου όπου βρίσκεται, στο προπύργιο του Αγίου Δημητρίου, στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου που φιλοξενείται στο κτίριο και τόνισε μιλώντας στις μαθήτριες και τους μαθητές: «Η ευθύνη του εαυτού σας όλο και περισσότερο θα είναι στα χέρια σας. Θα φτάσετε να γίνεται πολίτες και θα πάρετε στα χέρια σας και την κοινωνία και την πόλη. Και αυτό το οποίο εσείς μπορείτε να σκεφτείτε, ίσως εμείς να μην μπορούμε καν. Να μπορείτε να το πραγματοποιήσετε, αλλά αυτό θα το κάνετε μαζί. Και για αυτό χρειάζεται συντροφικότητα, χρειάζεται φιλία και χρειάζονται αυτά τα αισθήματα τα οποία πολλές φορές τα υποτιμούμε και τα υποβιβάζουμε μέσα σε ένα περιβάλλον τεχνολογικό που δημιουργεί ψευδαισθήσεις. Αλλά νομίζω ότι τον δρόμο μπορούμε να τον βρούμε. Η επιλογή όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι δική σας. Η δική σας η αυτενέργεια και η απόδοση, θα αποδώσει. Κι εσείς θα πραγματοποιήσετε τον εαυτό σας μέσα από τις δικές σας επιλογές και τη συνειδητοποίηση. Σας εύχομαι αυτό να το κάνετε μαζί, να το κάνετε συντροφικά, να το κάνετε με ένα τρόπο που θα μας πάει όλους μας μπροστά».