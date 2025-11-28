Πρώτο Ευρωπαϊκό βραβείο για την Κρήτη στον διαγωνισμό European Young Chef 2025

Μια κορυφαία διάκριση κατέκτησε η Περιφέρεια Κρήτης, καθώς ο σεφ Γιάννης Λιαπάκης αναδείχθηκε νικητής του European Young Chef Award 2025, στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου στην Καταλονία. Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία κατέχει τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2026», εντυπωσίασε την διεθνή κριτική επιτροπή με το πιάτο «Ερέβινθος» (Erevinthos).

Ο Γιάννης είχε αναδειχθεί νικητής στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό Νέου Σεφ 2025 που έγινε τον Μάρτιο στο πλαίσιο των δράσεων της «Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας για το 2026»και εκπροσώπησε την Κρήτη στο διεθνή διαγωνισμό.

Με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της Κρήτης και του νέου σεφ, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε:

«Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό νέων σεφ, μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Είναι μια επιτυχία που επιβεβαιώνει τη δυναμική της Κρητικής Γαστρονομίας, την ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων, αλλά και το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού μας.

Αξιοποιώντας την παράδοση και συνδέοντάς τη με τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη, ο Γιάννης Λιαπάκης ανέδειξε τις αξίες της κρητικής διατροφής σε διεθνές επίπεδο. Ως Περιφέρεια Κρήτης, στηρίζουμε έμπρακτα τη νέα γενιά των δημιουργών μας. Η διάκριση αυτή αποτελεί τον καλύτερο προάγγελο για το 2026, τη χρονιά που η Κρήτη θα γιορτάσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας, προσκαλώντας όλη την Ευρώπη να γευτεί την αυθεντικότητα και τη φιλοξενία του τόπου μας. Θερμά συγχαρητήρια στον ταλαντούχο νικητή, στη Λέσχη Αρχιμαγείρων και σε όλους τους συντελεστές των δράσεων που αναπτύσσουμε ως Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2026».

Το χρονικό της βράβευσης

Η κριτική επιτροπή, υπό την προεδρία του κορυφαίου σεφ Xavier Pellicer, απένειμε ομόφωνα το πρώτο βραβείο στην κρητική συμμετοχή, εξυμνώντας το εξαιρετικό βάθος γεύσης και την ισχυρή σύνδεση του πιάτου με την κρητική κληρονομιά. Τα μέλη της επιτροπής επαίνεσαν τον τρόπο με τον οποίο ο Γιάννης Λιαπάκης ανέδειξε μια ταπεινή και συμβολική συνταγή, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αξίες της ανθεκτικότητας, της ευρηματικότητας και του βαθύ σεβασμού προς τη γη και τα προϊόντα της.

Ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στη Σχολή Τουρισμού και Μαγειρικής Sant Pol de Mar στην Καταλονία (Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια 2025) και συγκέντρωσε φιναλίστ από 9 βραβευμένες και υποψήφιες Ευρωπαϊκές Γαστρονομικές Περιφέρειες.

Καινοτομία στην Παράδοση

Υπό το θέμα «Καινοτομία στην Παράδοση», οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν παραδοσιακά πιάτα και τοπικά προϊόντα, προτείνοντας στη συνέχεια τη δική τους καινοτόμο ερμηνεία των συνταγών. Ο κρητικός σεφ κατάφερε να συνδυάσει αριστοτεχνικά την τεχνική αρτιότητα με την αφήγηση της ιστορίας του πιάτου του, προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην Pija Frešer από τη Σλοβενία, ενώ το τρίτο βραβείο έλαβε ο Joan Taltavull Juaneda από τη Μινόρκα.

Δέσμευση για το Μέλλον

Όλοι οι φιναλίστ, συμπεριλαμβανομένου του νικητή, υπέγραψαν ως Πρεσβευτές Σεφ της Περιφέρειάς τους (IGCAT Regional Chef Ambassadors), δεσμευόμενοι να προωθούν με υπερηφάνεια και βιωσιμότητα την τροφική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους στη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Περιφέρεια Κρήτης ενόψει του 2026, ενισχύοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας που υλοποιεί, για την προβολή του πρωτογενούς τομέα και του γαστρονομικού τουρισμού.