Η πρωτεύουσα του Νομού «μικραίνει» μέσα από τεχνοκρατικές αγκυλώσεις και την απουσία του Δημάρχου

Με βαθιά έκπληξη και απογοήτευση λάβαμε γνώση της αρνητικής απάντησης του Δήμου Αγίου Νικολάου προς το δίκαιο και τιμητικό αίτημα της Ε.Π.Σ. Λασιθίου για τη συνδιοργάνωση του 43ου Τελικού Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Να σημειωθεί ότι αυτή η αρνητική απάντηση δόθηκε πριν τη διεξαγωγή των δύο ημιτελικών που συμμετείχαν δύο ομάδες του Δήμου μας.

Ο Άγιος Νικόλαος είναι η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Ο τίτλος αυτός, όμως, δεν είναι απλώς διακοσμητικός. Κουβαλάει την υποχρέωση να ηγείται, να εμπνέει και να στηρίζει τα μεγάλα γεγονότα της περιοχής. Όταν η Ιεράπετρα πέρυσι και η Σητεία πρόπερσι ανταποκρίθηκαν με θέρμη στη διοργάνωση του τελικού, η σημερινή δημοτική αρχή επιλέγει να «οχυρωθεί» πίσω από την έλλειψη πιστώσεων. Είναι απορίας άξιο: Πώς για άλλες, συχνά αμφιβόλου σκοπιμότητας, «έκτακτες ανάγκες» βρίσκονται κονδύλια, αλλά για την κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του νομού η απάντηση είναι «δεν προβλέπεται»;

Πολιτική ευθύνη μέσω… αντιπροσώπου

Θεωρούμε θεσμικά απαράδεκτο το γεγονός ότι σε μια επιστολή που απευθύνεται στον Δήμαρχο, επιλέγει να μην απαντήσει ο ίδιος, αλλά να «βγάλει μπροστά» έναν Αντιδήμαρχο για να διαχειριστεί την άρνηση. Έναν Αντιδήμαρχο που μέχρι πέρυσι ήταν και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΣ Λασιθίου!

Αυτή η τακτική αποποίησης ευθυνών δείχνει μια ηγεσία που φοβάται το πολιτικό κόστος και κρύβεται πίσω από υπογραφές υφισταμένων.

Ο Δήμαρχος όφειλε να είναι ο εγγυητής της φιλοξενίας και όχι ο απών παρατηρητής.

Προσβολή στον Αθλητισμό και την Τοπική Οικονομία

Ο τελικός κυπέλλου δεν είναι μόνο 90 λεπτά αγώνα. Αποτελεί:

* Τιμή και αναγνώριση για τις ομάδες που έφτασαν ως εδώ. Συγχαίρουμε θερμά τον Α.Ο. Βραχασίου και τη Νίκη Σητείας. Ειδικά για την ομάδα του Δήμου μας, τον Α.Ο. Βραχασίου, η στάση της δημοτικής αρχής (για μία ακόμη φορά) αποτελεί πλήρη έλλειψη αναγνώρισης της προσπάθειάς τους.

* Οικονομική ανάσα: Ένα τέτοιο γεγονός μετακινεί εκατοντάδες φιλάθλους, τονώνοντας την τοπική αγορά, την εστίαση και τα καταστήματα της πόλης μας. Η άρνηση παροχής βασικών διευκολύνσεων (όπως ηχητικά ή ένας απλός μπουφές) είναι μια κοντόφθαλμη λογική που ζημιώνει την εξωστρέφεια του Αγίου Νικολάου.

Δεν αρκεί λοιπόν να λέγεσαι πρωτεύουσα. Πρέπει να το αποδεικνύεις έμπρακτα. Μια «τεχνοκρατική» απάντηση που αντιμετωπίζει τον αθλητισμό ως ψυχρό λογιστικό νούμερο δεν ταιριάζει στην ιστορία της πόλης μας. Καλούμε τη δημοτική αρχή, έστω και την ύστατη στιγμή, να αναθεωρήσει τη στάση της, να βρει τις λύσεις που οφείλει και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Ο Άγιος Νικόλαος δεν μπορεί να είναι παρατηρητής και ο «φτωχός συγγενής» στις επίσημες διοργανώσεις του νομού Λασιθίου.

Για τη “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ”

ο επικεφαλής

Θωμάς Ν. Χαριτάκης