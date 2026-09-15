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Οι πρώτες συναντήσεις των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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Με δύο επίκαιρες διαδικτυακές συναντήσεις ξεκινά ο Β΄ Κύκλος των Σχολών Γονέων της Περιφέρειας Κρήτης. Ο νέος κύκλος αναπτύσσεται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου, με την επιστημονική επιμέλεια του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και του Ομίλου Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «METANUS».

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1η Συνάντηση
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:00
Εισηγήτρια: Παρασκευή Νικηφόρου
Θέμα: «Σχολική μετάβαση: Η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη παιδιών και γονέων»
Η πρώτη συνάντηση εστιάζει στη σχολική μετάβαση και στις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες που αναδύονται για τα παιδιά και τους γονείς κατά την έναρξη μιας νέας σχολικής περιόδου. Μέσα από την εισήγηση θα αναδειχθεί η σημασία της κατάλληλης υποστήριξης των παιδιών στις αλλαγές που καλούνται να διαχειριστούν, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος των γονέων στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικής σταθερότητας.

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2η Συνάντηση
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 | 18:00
Εισηγήτρια: Σοφία Πιτσικάκη
Θέμα: «Πάλι σχολείο;»
Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση στρέφει το ενδιαφέρον στην επανένταξη στη σχολική καθημερινότητα. Η προσαρμογή στους νέους ρυθμούς και οι μικρές ή μεγαλύτερες προκλήσεις που συνοδεύουν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας συνάντησης που αφορά άμεσα τη σύγχρονη οικογένεια.
Συνδεθείτε δωρεάν από όπου κι αν βρίσκεστε
Οι δύο συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε γονείς και κηδεμόνες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.
Ώρα έναρξης: 18:00
Σύνδεσμος διαδικτυακής συμμετοχής: https://bit.ly/sxoles-gonewn-perifereias-kritis
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

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Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν επίσης να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον νέο κύκλο των Σχολών Γονέων μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://forms.gle/jRkyFgiLtoFXvb8F6

Με αφορμή την έναρξη των διαδικτυακών συναντήσεων του νέου κύκλου, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, δήλωσε:
«Η έναρξη και ουσιαστικά η επανέναρξη των Σχολών Γονέων σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας δράσης της Περιφέρειας Κρήτης που έχει ήδη αγκαλιαστεί από γονείς και οικογένειες. Για εμάς, η συνέχιση και η διεύρυνση αυτής της πρωτοβουλίας αποτελεί συνειδητή επιλογή επένδυσης στην πρόληψη, στην παιδεία, στη δια βίου μάθηση και στην ενδυνάμωση της οικογένειας. Θέλουμε οι Σχολές Γονέων να παραμένουν ένας ανοιχτός χώρος έγκυρης ενημέρωσης, επιστημονικής καθοδήγησης και ουσιαστικού διαλόγου, προσβάσιμος σε κάθε γονέα που αναζητά στήριξη απέναντι στις καθημερινές προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών. Με επίκεντρο τον γονέα, το παιδί και τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Δυναμώνουμε την Οικογένεια… Επενδύουμε στο Μέλλον».

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2026
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