Προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης η διαχείριση της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής

Στο διεθνές εργαστήριο για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, της ενέργειας, της γεωργίας και των οικοσυστημάτων, που πραγματοποιείται στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.

Το εργαστήριο, το οποίο διεξάγεται από τις 4 έως τις 6 Μαρτίου 2026, επικεντρώνεται στην προσέγγιση WEFE Nexus, ένα ολιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νικόλαος Ξυλούρης μετέφερε στους συμμετέχοντες τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη, αναφερόμενος εκτενώς στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Εστίασε ιδιαίτερα στα φαινόμενα της λειψυδρίας, της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης των εδαφών, υπογραμμίζοντας ότι η διασφάλιση της διατροφικής και ενεργειακής ασφάλειας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε ότι η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης ενσωματώνει ενεργά την ενίσχυση του Nexus Νερού–Ενέργειας–Διατροφής–Οικοσυστημάτων, προάγοντας την αποδοτική χρήση των πόρων και την πράσινη μετάβαση.

Συνεργασία με Ερευνητικά Ιδρύματα

«Η αγαστή συνεργασία της Περιφέρειας με τα κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης είναι το κλειδί για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης. «Η σύμπραξη της επιστήμης με την αυτοδιοίκηση δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο που εγγυάται τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας».

Στο εργαστήριο συμμετείχαν επίσης από την Περιφέρεια Κρήτης ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης Μαρίνος Κριτσωτάκης, καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) Δήμητρα Δαφνομήλη και Χρυσούλα Αβραμάκη.

