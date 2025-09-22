CAFE MELI
Πρόστιμα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που ρυπαίνουν

50.000 ευρώ σε 60 παραβάτες το τελευταίο τρίμηνο - Στο 50% η αύξηση αιτημάτων απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων μέσω των δυο δωρεάν υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.

22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Παρά το γνωστό και σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, οι έλεγχοι για τον περιορισμό του φαινομένου της παράνομης ρύπανσης συνεχίζονται.

Ειδικότερα, το τελευταίο τρίμηνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ σε περίπου 60 παραβάτες, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, που με τις παράνομες ενέργειές τους, προκάλεσαν εκτεταμένη ρύπανση σε δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι οι πολίτες αξιοποιούν περισσότερο τις δυο δωρεάν υπηρεσίες απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων, με τα αιτήματα να καταγράφουν αύξηση της τάξεως του 50%:

1.     Την υπηρεσία καθορισμού ραντεβού απομάκρυνσης από τον δικό τους χώρο, καλώντας στο 2813409660 & 661 ή στο 2813409600, από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 14:00.

2.     Την υπηρεσία δωρεάν παράδοσης στον Σταθμό Μεταφόρτωσης, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το Αμαξοστάσιο του Δήμου στη Νέα Αλικαρνασσό, από Δευτέρα ως Σάββατο, από τις 08:00 έως τις 14:00.

