Πρόσληψη 38 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοινώνει ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για 8 θέσεις οδηγών Δ.Ε. και 30 θέσεις προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 28 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 6 Νοεμβρίου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΝΕΟ έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2 1ος όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Νίκης Βλαχάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2813409427) και κας Ευγενίας Αθανασάκη (τηλ. Επικοινωνίας : 2813409162).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.heraklion.gr/municipality/competition/SOX9KATHARIOTITA.html