Πρόσληψη 150 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

18 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/05/2026
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, 150 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοίνωσε ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για 50 θέσεις Συνοδών Απορριμματοφόρων, 10 θέσεις οδηγών Δ.Ε. και 100 θέσεις προσωπικού καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτήσεων ξεκίνησε την Κυριακή 17/05/2026 και ολοκληρώνεται στις 26/05/2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Βλαχάκη Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 2813409427) και Αθανασάκη Ευγενίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2813409162).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα σχετικά έντυπα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.heraklion.gr/press/competition .

