Προσήχθη Γεωργιανός για κατασκοπεία στη Σούδα

Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού  για κατασκοπεία  στη βάση της Σούδας προχώρησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας. Ο 36χρονος άνδρας έφτασε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου από το Ντύσελντορφ και κατευθείαν πέταξε για τα Χανιά.

Ο Γεωργιανός ήταν για ένα μήνα στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ, που παρακολουθούσε τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν ενδείξεις για κατασκοπευτική δράση, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του φωτογραφικό υλικό, που παραπέμπει σε τέτοια δράση.

Εκλεισε ξενοδοχείο κοντά στη βάση της Σούδας, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου επεδίωξε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο που έμενε ο Αζέρος ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά τον περασμένο Ιούνιο και παραμένει κρατούμενος, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Ο Γεωργιανός κυκλοφορούσε με νοικιασμένο όχημα στα Χανιά και κοντά στη ναυτική βάση ενώ εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα στις 24 του μήνα, εκεί που ήταν το αεροπλανοφόρο Ford.

Ο 36χρονος επέστρεψε στην Αθήνα και ετοιμαζόταν να φύγει από την Ελλάδα όταν τον προσήγαγαν οι ελληνικές αρχές ασφαλείας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες στην κατοχή του φαίνεται να έχει οπτικό υλικό από τη βάση της Σούδας και από το αεροπλανοφόρο Ford, ενώ στις ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στην κατοχή του εντοπίστηκαν εφαρμογές που συνδέονται άμεσα με το Ιράν.

