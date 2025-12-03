Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης-ΕΛΜΕΠΑ για την κατάρτιση 500 εργαζομένων σε θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ

Υπογράφηκε σήμερα – ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία – η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) για το έργο «Η Κρήτη για όλους».

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νίκος Κατσαράκης.

Το έργο αφορά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για την επικαιροποίηση των γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης, πάνω σε κρίσιμα θέματα προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Στόχος είναι η εκπαίδευση περίπου 500 εργαζομένων, μέσω διαδραστικών σεμιναρίων, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν φιλικές και καθολικά προσβάσιμες υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού, ενισχύοντας το συμπεριληπτικό και ανταγωνιστικό μοντέλο του τουρισμού στο νησί.

Η δράση θα υλοποιηθεί και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης (Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά), εστιάζοντας στην κατανόηση της αναπηρίας, στις εύλογες προσαρμογές και στην απόκτηση δεξιοτήτων που βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και το Στρατηγικό Σχέδιο «Ελληνικός Τουρισμός 2030».

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αφού επεσήμανε την διαχρονική συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ, υπογράμμισε: «Αποδεικνύουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι. “Η Κρήτη για όλους” είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας μας για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία που πρέπει να είναι καθημερινή και όχι να περιορίζεται μόνο στην ημέρα που γιορτάζουμε. Εμείς, από την πλευρά μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο μέσα από τα έργα υποδομής, όσο και μέσα από εκπαιδεύσεις και συνέργειες, να πράξουμε το αναγκαίο. Είναι ένα έργο με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς 500 άτομα σε όλη την Κρήτη θα εκπαιδευτούν μέσα στις επιχειρήσεις για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες».

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ Νικόλαος Κατσαράκης, ανέφερε: «Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσω του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, υπέγραψε σήμερα με την Περιφέρεια Κρήτης μία εμβληματική προγραμματική σύμβαση. Αυτή η πρωτοβουλία της Περιφέρειας, δίνει το στίγμα ότι όλοι μας πρέπει να ενδιαφερθούμε ακόμη περισσότερο και να στηρίξουμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκες, οι οποίες δυστυχώς δεν εξυπηρετούνται στο βαθμό που θα έπρεπε. Η εκπαίδευση εργαζομένων στον τουρισμό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και υπηρεσιών προς όφελος των ΑμεΑ είναι εξαιρετικά σημαντική και είμαστε ικανοποιημένοι που ως Πανεπιστήμιο συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, τόνισε:

«Η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, προσπαθούμε καθημερινά να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Με τη σημερινή σημαντική σύμβαση με το ΕΛΜΕΠΑ, σκοπός μας είναι να εκπαιδευτούν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ώστε να προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις διακοπές και την ξεκούραση και θεωρούμε πως αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό πρόγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από το ΕΛΜΕΠΑ, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Αθανάσιος Μαλάμος, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολάκης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Γεώργιος Κριτσωτάκης, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Ειρήνη Παπαδάκη, καθώς και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Λουκαδάκη και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης Γιασεμή Χατζηπαναγιώτη.