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Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/09/2026
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Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επενδύσει στη γνώση και την επαγγελματική του εξέλιξη, υποβάλλοντας αίτηση στα νέα, καινοτόμα επιμορφωτικά του προγράμματα.

ΧΡΥΣΟΣ

Με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

SUNSTOP

Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τα ακόλουθα προγράμματα:

MARIS
  • Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery (Module 1 – Theoretical).
  • Primary Care Training Hub – Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (με έμφαση στην αλλαγή συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία υγείας–ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής).
  • Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric approach.
  • Εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ιατρική χρήση της κάνναβης στην Ελλάδα.
  • Ειδική αγωγή και εκπαίδευση: αξιολόγηση και παρέμβαση.
  • Εντατική Νοσηλευτική και Μηχανικός αερισμός.
  • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού στον βαρέως πάσχοντα ασθενή (Β κύκλος).
  • Νοοτροπία Ανάπτυξης στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Πράξη.
  • Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.
  • Συμπεριφορά και συναισθήματα στην καθημερινή ζωή: Ανάλυση ημερολογιακών δεδομένων με το jamovi.
  • Κλινική Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση και Διατύπωση Περίπτωσης: Εφαρμογές στην Κλινική Πράξη.
  • Σύγχρονες Τεχνικές Δημιουργίας και Επεξεργασίας Εικόνας με Τεχνητή Νοημοσύνη.
  • Ευημερία στο Σχολείο με τη Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ): Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή.
  • Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών με Python (με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη).
  • Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σταδιοδρομία: Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών Micro:bit και Arduino UNO με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη.
  • Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με Μικροδιδασκαλίες για Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Python and Machine Learning
  • Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: Από τη Διδασκαλία έως την Αξιολόγηση
  • Εφαρμογές με την γλώσσα προγραμματισμού Python

Τα προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιούν την επιστημονική τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Κρήτης και στοχεύουν στην ουσιαστική ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων επισκεφθείτε:
https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/trexonta

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:
📧 kedivim@uoc.gr
☎ 2810 393661 – 2810 393662

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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