Προετοιμασία συνεδρίου σχετικά με τα φαινόμενα βίας και παραβατικής συμπεριφοράς

Συνῆλθε σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου 2026, σέ συνεδρία στό Ἡράκλειο, καί συγκεκριμένα στό Μέγαρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, ἡ Ὀργανωτική καί ἡ Ἐπιστημονική Ἐπιτροπή πού συγκροτήθηκαν μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τή σύγκληση Συνεδρίου σχετικά με τή δραστική ἀντιμετώπιση τῶν φαινομένων βίας καί παραβατικῆς συμπεριφορᾶς ἐπί τῶν ἡμερῶν μας στήν Κρήτη.

Στή συζήτηση μετεῖχαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εὐγένιος, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ἐπί τοῦ θέματος ἁρμόδια Συνοδική Ἐπιτροπή πού ἀποτελεῖται ἀπό τούς Σεβ. Μητροπολίτες Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο, ὡς Πρόεδρο, Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλο καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομο ὡς μέλη, καί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νήφωνα Βασιλάκη, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς Γραμματέα, ἐκπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης: Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, Ἀρχιμ. Ἀγαθάγγελος Κουμαρτζάκης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κισάμου καί Σελίνου, Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καί Σητείας, Ἀρχιμ. Νικηφόρος Κουνάλης καί Ἀρχιμ. Κύριλλος Χριστοφῆς, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, Ἀρχιμ. Σίμωνας Βουτυριάδης καί Ἀρχιμ. Μεθόδιος Φλουρῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, Πρωτ. Δημήτριος Δερμιτζάκης καί Γεώργιος Τζατζάνης, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου καί ἐκπρόσωποι Φορέων τοῦ Τόπου, ὡς ἑξῆς: ἡ ἀξιότ. κ. Ἐλένη Μαράκη Μπελαδάκη, Ἀντιπεριφερειάρχης Παιδείας καί δια Βίου Μάθησης, ὁ ἀξιότ. κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης καί Πρόεδρος Π.Ε.Δ., ὁ ἐλλογιμ. κ. Ἀθανάσιος Μαλάμος, Ἀντιπρύτανις Ἔρευνας καί Καινοτομίας, ἡ ἐλλογιμ. κ. Σοφία Σχίζα, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Ἀντιπρύτανις Διοικητικῶν Σχέσεων καί Φοιτητικῆς Μέριμνας, ἡ ἐλλογιμ. ἡ ἐλλογιμ. κ. Μαρίνα Δετοράκη, Καθηγήτρια Βυζαντινῆς Φιλολογίας, ὁ ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γεν. Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ὁ ἀξιότ. κ. Ἐμμανουήλ Καρτσωνάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Ἐκπαίδευσης, ἡ ἀξιότ. κ. Μαρία Καδιανάκη, Περιφερειακή Ἐπόπτρια Ποιότητας τῆς Ἐκαίδευσης, ἡ ἀξιότ. κ. Ζωή Ἀλεξάκη, Ἀστυνομικός Διευθυντής καί ὁ ἀξιότ. κ. Ἐμμανουήλ Ἀνδρουλιδάκης, Φιλόλογος.

Κατά τήν συνάντηση οἱ συμμετέχοντες κατέθεσαν τίς προτάσεις τους γιά τήν καλύτερη διοργάνωση τοῦ Συνεδρίου, τό ὁποῖο ἀποφασίσθηκε νά πραγματοποηθεῖ στίς 28 Νοεμβρίου 2026 στήν Ὀρθόδοξο Ἀκαδημία Κρήτης, τονίζοντας τή σημασία τῆς συμβολῆς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τῆς Ἐπιστημονικῆς Κοινότητας μέ τή συμμετοχή ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, τῆς ἀνάληψης οὐσιαστικῶν δράσεων ἀπό τούς Τοπικούς Φορεῖς καί τῆς βούλησης τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου γιά τή θεραπεία καί τήν ἐξάλειψη τῶν φαινομένων παραβατικότητας καί βίας.

Τέλος, ἀποφασίσθηκε ὁμόφωνα ἡ συγκρότηση Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό ἐν λόγῳ Συνέδριο, Πρόεδρος τῆς ὁποίας ὁρίστηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος καί μέλη της οἱ Σεβ. Μητροπολίτες Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ὁ ἀξιότ. κ. Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης καί οἱ ἐλλογιμ. Καθηγήτριες κ.κ. Μαρίνα Δετοράκη καί Σοφία Σχίζα.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης