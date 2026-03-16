Η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Κρήτης

16 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2026
Η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα Gerda Vogl επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στην συνάντηση στην Περιφέρεια συζητήθηκε η πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ Αυστρίας και Κρήτης στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου-πρωτογενή τομέα, της οικονομίας αλλά και του πολιτισμού.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ευχαρίστησε θερμά την Πρέσβη για την επίσκεψη, εξαίροντας τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστρίας. Από την πλευρά της η κα. Gerda Vogl ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την θερμή υποδοχή και ενημέρωση που έγινε.

Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε ανταλλαγή εθιμικών δώρων.

