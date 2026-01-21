Πορίσματα Χάρβαρντ και ΕΛΜΕΠΑ για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο “Emerging Climatic & Environmental Health Risks”, το οποίο συνδιοργάνωσαν το Εργαστήριο Τεκμηριωμένης Φροντίδας Υγείας, Εκπαίδευσης και Κλινικών Πρωτοκόλλων (EDUCATE) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και το Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των εργασιών του Συμποσίου, πραγματοποιήθηκε επίσημη συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του ΕΛΜΕΠΑ και του Harvard T.H. Chan School of Public Health με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνάντηση, ο Καθηγητής Περιβαλλοντικών Επιστημών & Περιβαλλοντικής Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard Πέτρος Κουτράκης, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΛΜΕΠΑ Ευρυδίκη Πατελάρου και η επιστημονική τους ομάδα, παρουσίασαν τα βασικά επιστημονικά ευρήματα και συζήτησαν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους σε περιφερειακό επίπεδο.

Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης και η Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου EDUCATE Αθηνά Πατελάρου, επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων για τη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στην τοπική πολιτική υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Κρήτης απέναντι στις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τα επιστημονικά δεδομένα του Συμποσίου

Το συμπόσιο, που διεξήχθη στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2026 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, ανέδειξε κρίσιμα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στη δημόσια υγεία. Μέσα από μελέτες από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Ασία, παρουσιάστηκαν τα εξής:

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Υγεία: Επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση της ρύπανσης και των υψηλών θερμοκρασιών με την αύξηση των νοσηλειών για αναπνευστικά νοσήματα, ιδιαίτερα σε παιδιά και ευάλωτες ομάδες.

Επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση της ρύπανσης και των υψηλών θερμοκρασιών με την αύξηση των νοσηλειών για αναπνευστικά νοσήματα, ιδιαίτερα σε παιδιά και ευάλωτες ομάδες. Εργασιακή Υγεία και Κοινωνικές Ανισότητες: Αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της ακραίας θερμοκρασίας στην υγεία των εργαζομένων, καταγράφοντας αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και μειωμένη λειτουργική ικανότητα.

Αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της ακραίας θερμοκρασίας στην υγεία των εργαζομένων, καταγράφοντας αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και μειωμένη λειτουργική ικανότητα. Ψυχική Υγεία: Παρουσιάστηκαν στοιχεία που συνδέουν κλιματικούς παράγοντες με δείκτες ψυχικής υγείας, όπως η επιθετική συμπεριφορά, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενσωμάτωσης της ψυχικής υγείας στον σχεδιασμό πολιτικών προσαρμογής.

«Η Περιφέρεια Κρήτης», επεσήμανε ο Σταύρος Αρναουτάκης, «παραμένει σταθερός αρωγός στην επιστημονική κοινότητα, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της συνεργασίας και της τεκμηριωμένης γνώσης».