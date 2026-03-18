Η πορεία του νεοϊδρυθέντος Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

18 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/03/2026
Κατόπιν ερωτημάτων πολιτών της περιοχής, καθώς και πρόσφατης ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, από τον Δήμο Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ενημέρωση:

Η ίδρυση, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού, ενός ιδιαίτερα σημαντικού εγχειρήματος που δημιουργεί νέες προοπτικές στην εκπαίδευση, την έρευνα και τον πολιτισμό, αποτελεί μια σημαντική επιτυχία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου για τη Νεάπολη και τον Δήμο Αγίου Νικολάου συνολικά, και κοινός μας στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή και ομαλή υλοποίησή του.

Ο Δήμος έχει την ευθύνη για όλες τις απαιτούμενες διοικητικές και θεσμικές ενέργειες που απαιτούνται για την προώθηση του εγχειρήματος. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαδικασία αλλαγής χρήσης της οικίας Φενάκη, η οποία είχε αρχικά δωρηθεί για διαφορετικό εκπαιδευτικό σκοπό. Για το ζήτημα αυτό η Δημοτική Κοινότητα έχει ήδη ενημερωθεί και έχει κληθεί να εκφράσει τη γνώμη της στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι η αλλαγή χρήσης του ακινήτου αποτελεί διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσω δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Πρόκειται για μια θεσμική διαδικασία με συγκεκριμένα στάδια και χρονικά όρια, τα οποία δεν εξαρτώνται από τον Δήμο.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος προχωρά συστηματικά όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα βήματα. Ήδη, σε συνεργασία με το Κέντρο, έχει προγραμματιστεί η πρώτη δράση του στις 29 Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της λειτουργικής του δραστηριότητας.

Επιπλέον, η προγραμματική συμφωνία μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και Πανεπιστημίου Κρήτης έχει εκπονηθεί και κατατεθεί από τον Δήμο και βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό κείμενο προς υπογραφή.

Η Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, με σεβασμό στη νομιμότητα και τους θεσμούς.

Πιστεύουμε ότι η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι κοινός στόχος και προϋποθέτει συνεργασία, καλή πίστη και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος παραμένει ανοιχτός σε κάθε δημιουργική συμβολή και διάλογο.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 18 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 18/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

