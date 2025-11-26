CAFE MELI
Συμμετοχή Πολυτεχνείου Κρήτης στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει και φέτος στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays – «Η Κρήτη της Γνώσης και της Παραγωγής», που διοργανώνονται από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης, 28-30 Νοεμβρίου 2025, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στις Γούρνες Ηρακλείου.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα βρίσκεται στο περίπτερο Β08, στο οποίο θα συμμετέχουν τα παρακάτω εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες:

  • SenseLab Research Team/Sense Space Informatics
  • Industrial and Digital Innovations Research Group (INDIGO)
  • Viridiance Insights Ι.Κ.Ε.
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
  • Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης (CO.MEC.O)
  • Formula Students Technical University of Crete (FSTUC)
  • Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Eureca Pro (European University)

Επιπλέον, ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης θα συμμετέχει με την ομιλία “Πράσινη Καινοτόμος Μέθοδος Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων”, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ώρα 16.50 – 17.00.

Η εκδήλωση αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό ανάδειξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της έρευνας και συγκεντρώνει εκθέτες από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό χώρο, δημιουργώντας ένα ζωντανό πεδίο αλληλεπίδρασης μεταξύ επιχειρήσεων, επαγγελματιών, ερευνητικών ιδρυμάτων, φορέων καινοτομίας και μαθητών-φοιτητών.

Η είσοδος για τους επισκέπτες είναι ελεύθερη, αλλά απαιτεί εγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να δείτε στον σχετικό σύνδεσμο: https://innodays.gr/

