Πολυτεχνείο Κρήτης: Στους κορυφαίους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης ο καθηγητής κ. Γεώργιος Χαλκιαδάκης

Στους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο κατατάχθηκε ο καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Γεώργιος Χαλκιαδάκης από τον Άγιο Νικόλαο.

Η αξιολόγηση έγινε από το ScholarGPS επιτυγχάνοντας 0,27% μεταξύ 268.084 ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) παγκοσμίως.

Το ScholarGPS κάθε χρόνο αναγνωρίζει τους κορυφαίους ακαδημαϊκούς για την εξαιρετική τους απόδοση σε διάφορους τομείς, επιστημονικούς κλάδους και ειδικότητες, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία. Κριτήρια είναι το ισχυρό ιστορικό δημοσιεύσεων, ο αντίκτυπος του έργου, και η αξιοσημείωτη ποιότητα των ακαδημαϊκών τους συνεισφορών.

