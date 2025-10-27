By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.

Πολυτεχνείο Κρήτης: Διπλή Διάκριση για την ομάδα “InnoGo” στον Διεθνή Διαγωνισμό Smart City HACK 2025

27/10/2025
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή των εκπροσώπων της ελληνικής ομάδας “InnoGo” του Πολυτεχνείου Κρήτης στον διεθνή διαγωνισμό Smart City HACK 2025, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Nova Gorica.

Οι δύο διεθνείς ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν οι Έλληνες εκπρόσωποι, κατέκτησαν την 3η και την 4η θέση της τελικής κατάταξης, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και καινοτομίας των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο διαγωνισμός, που εστίασε στη διαμόρφωση έξυπνων και πράσινων πόλεων του μέλλοντος, πραγματοποιήθηκε από το POPRI και το Primorski Technoloski Park της Σλοβενίας και με την υποστήριξη κορυφαίων μεντόρων, από την Danfoss.

Η ελληνική παρουσία διακρίθηκε με δύο κορυφαίες θέσεις και πολλαπλές βραβεύσεις:

3η Θέση & Βραβείο Πιο Πρωτότυπης Ιδέας:

Ο Στέργιος Χαΐτογλου, μέλος της ομάδας Balkans and Beyond (Ελλάδα, Σερβία, Βοσνία, Ουγγαρία), διακρίθηκε για την καινοτόμο ιδέα ECO TOP. Το σύστημα αφορά την έξυπνη ανάκτηση θερμότητας από συστήματα HVAC σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πράσινων οροφών, χρησιμοποιώντας ΑΙ και τις αρχές της αστικής συμβίωσης για την ανταλλαγή περίσσειας ενέργειας μεταξύ κτιρίων.

4η Θέση, Βραβείο Καλύτερης Αξιοποίησης Δεδομένων & Πιο Καινοτόμου Ιδέας:

Ο Χρήστος Παπαναστασίου, μέλος της ομάδας comfAI (Ελλάδα, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία), κατέκτησε την 4η θέση με την ιδέα για ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης συστημάτων HVAC σε μεγάλες κτιριακές υποδομές. Η λύση αξιοποιεί AI, έξυπνους αισθητήρες και μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη της επισκεψιμότητας και τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής λειτουργίας των κτιρίων.

Η διήμερη διοργάνωση αποτέλεσε έναν κόμβο ανταλλαγής γνώσης και ιδεών. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια φανταστική περιήγηση και εμπειρία στην ECoC 2025 Nova Gorica/Gorizia, ανακαλύπτοντας πως ο πολιτισμός, η καινοτομία και η τεχνολογία διαμορφώνουν μια ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα χωρίς σύνορα.

27/10/2025
