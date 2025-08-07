Πολιτική επιλογή του Δήμου η διπλή κυκλοφορία στον παραλιακό – Δεν χάνεται η χρηματοδότηση

Ξεκάθαρες απαντήσεις με σαφήνεια και πολιτική βούληση για να προχωρήσει ο σχεδιασμός που έχει χαράξει η Δημοτική Αρχή αναφορικά με το Παραλιακό μέτωπο έδωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου εξέπεμψε το μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει απρόσκοπτα υλοποιώντας το Αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει χαράξει για όλο το Δήμο, όπως έχει αποφασιστεί από την παράταξη της πλειοψηφίας «Ενωτική Κίνηση Πολιτών», που έχει την ευθύνη διαχείρισης του Δήμου αλλά και την ευθύνη απέναντι στους Δημότες.

Ο Μανώλης Μενεγάκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τόνισε ότι επιθυμεί τον εποικοδομητικό διάλογο με όλες τις Δημοτικές παρατάξεις αλλά δεν μπορεί να δεχτεί ανακρίβειες και ψεύδη μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είτε κάποιοι το θέλουν, είτε όχι, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε και στο τέλος της θητείας θα κριθούμε συνολικά για το έργο μας από τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα εφαρμόσουμε την πολιτική μας, για το κοινό καλό και σε κρίσιμα ζητήματα έχουμε τη βούληση χωρίς φόβο αλλά με πάθος και να διεκδικήσουμε για να μεταμορφώσουμε ολόκληρο το Δήμο. Λέμε και θα λέμε την αλήθεια στους Δημότες».

Για τον Παραλιακό δρόμο

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στον Παραλιακό δρόμο και τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, που έχει διττό χαρακτήρα. Από την μια η εξυπηρέτηση των Δημοτών και των επισκεπτών με την επαναφορά του σε διπλής κυκλοφορίας και από την άλλη στην ανάπλασή του σε δεύτερο χρόνο.

Ο Μανώλης Μενεγάκης επανέλαβε ότι η επαναφορά του Παραλιακού δρόμου σε διπλής κυκλοφορίας αποτελεί πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής, είναι τεκμηριωμένη, ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και σημείωσε όσον αφορά την κυκλοφοριακή μελέτη: «Έχουμε παραληφθείσα κυκλοφοριακή μελέτη 2024-2025 την οποία μάλιστα επικαλείται ο Διευθυντής Μελετών στο σχετικό έγγραφό του. Δεν απαιτείται σε αυτό το στάδιο εγκεκριμένη-θεωρημένη μελέτη, αφενός γιατί πληρούνται οι προϋποθέσεις ανάκλησης της απόφασης ΕΣΑΛ (της μονοδρόμησης) σύμφωνα με την γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, αφετέρου γιατί δεν στοχεύουμε να εγκρίνουμε από την αρχή μια καινούργια κυκλοφοριακή οργάνωση, αλλά να ανακαλέσουμε την απόφαση της μονοδρόμησης και να αναβιώσει η νόμιμη προϋφιστάμενη διπλή κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο της Ακτής Στυλιανού Κουνδούρου στον Άγιο Νικόλαο, όπως και η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών μας το επιθυμεί. Όταν αυτό συμβεί θα μπούμε στο τεχνικό κομμάτι της εφαρμογής, που είναι η αφαίρεση των πρόχειρων πεζοδρομίων που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια και εγκρίσεις και θα επιδιωχθεί και η βελτίωση της οδοσήμανσης κατά την πρόταση της κυκλοφοριακής μελέτης 2024-2025 με την μετατροπή του σε δρόμο χαμηλής κυκλοφορίας, με απαγόρευση οχημάτων μεγαλύτερων των 3,5 τόνων στο ρεύμα από την Γέφυρα προς Αμμούδι, όπου δεν θα διέρχονται βαρέα οχήματα και λεωφορεία τα οποία θα έχουν πορεία μόνο από Αμμούδι προς Γέφυρα».

Επίσης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι κατά την γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου δεν απαιτείται επί του παρόντος κάτι άλλο πέρα από την υποβολή αιτήματος ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων του Υπ. Ναυτιλίας που είχε εγκρίνει τη μονοδρόμηση: «Όπως προκύπτει από το έγγραφο του Δ/ντη Μελετών η γνώμη του είναι ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η μονοδρόμηση, αλλιώς σε περίπτωση εφαρμογής διπλής κυκλοφορίας απαιτείται διαπλάτυνση του παραλιακού δρόμου επικαλούμενος την κυκλοφοριακή μελέτη 2024-2025. Η δική μας γνώμη είναι – επικαλούμενοι την ίδια ακριβώς κυκλοφοριακή μελέτη – ότι εκτός από την περίπτωση διαπλάτυνσης που παραπέμπει σε ένα απώτερο μέλλον μπορεί να εφαρμοστεί η διπλή κυκλοφορία άμεσα χωρίς διαπλάτυνση των στενών σημείων αλλά μόνο με αφαιρεση των πρόσθετων πρόχειρων πεζοδρομίων, όπως προτείνει και η μελέτη αυτή στο σχετικό κεφάλαιο της και όπως λειτουργούσε πρακτικά ο παραλιακός από το 1970 περίπου μέχρι το 2020, δηλαδή για 50 χρόνια! Το ότι υπάρχει αυτή η διαφορά στις γνώμες δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο νομικό πρόβλημα με την λήψη απόφασης κατά την εισήγησή μας και σε καμία περίπτωση δεν αναφέρει, ούτε υπονοεί κάτι τέτοιο ο Δ/ντης Μελετών».

Για την Ανάπλαση του Παραλιακού μετώπου

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, αναφορικά με την ανάπλαση του Παραλιακού μετώπου, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα «απένταξης», όπως σκοπίμως και ψευδώς αναφέρει μέρος της δημοτικής μειοψηφίας για να παραπλανήσει τους πολίτες, αλλά για ανακατεύθυνση κονδυλίων που δεν χάνονται. Επίσης επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή δεν εγκαταλείπει τον Παραλιακό, αλλά το έργο της ανάπλασής του θα εκτελεστεί τμηματικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης: «Η αναφορά σε “απένταξη” είναι απλά ένας λαϊκισμός, αφού στην πραγματικότητα εμείς δρομολογούμε την ανακατεύθυνση των κονδυλίων αυτών σε ένα έργο ανάπλασης πολύ σημαντικό που θα αλλάξει την εικόνα του κέντρου της πόλης του Αγίου Νικολάου και θα μπορέσει να υλοποιηθεί στο χρόνο που προβλέπεται χωρίς επισφάλεια. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι εγκαταλείπουμε τον παραλιακό. Ήδη εκπονείται – όπως έχουμε κάνει γνωστό – αρχιτεκτονική μελέτη που ενσωματώνει το στοιχείο της διπλής κυκλοφορίας και θα εκτελεστεί έργο ανάπλασης σε φάσεις, με άλλες πηγές χρηματοδότησης ή και με ίδια κεφάλαια του Δήμου σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο».

Ειδικότερα, ο Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε για το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής συνολικά για τον Παραλιακό και το κτίριο του πρώην Φρουραρχείου-Υγειονομείου: «Όπως έχουμε κάνει ξανά γνωστό είμαστε σε επαφή με την Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Στην τελευταία συνάντησή μας αναπτύξαμε τον σχεδιασμό μας για την αναθεώρηση της στρατηγικής ΣΒΑΑ Δήμου Αγίου Νικολάου που θα αντικαταστήσει το αρχικά προτεινόμενο έργο ανάπλασης του παραλιακού με ένα εξίσου σημαντικό έργο ανάπλασης του κέντρου και δρόμων της πόλης του Αγίου Νικολάου εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος, συμπεριλαμβανομένης και της ανακαίνισης του πρώην Φρουραρχείου με την παραχώρησή του. Αυτό θα οδηγήσει στον σχηματισμό μιας αναθεωρημένης πρότασης στρατηγικής ΒΑΑ η οποία θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Αυτό είναι που νομίμως προβλέπεται. Σε σύντομο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και η τεχνική αρχιτεκτονική προμελέτη των προτεινόμενων παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης με τον σχετικό προϋπολογισμό που θα αντικαταστήσουν το έργο ανάπλασης του παραλιακού που είχε αρχικά προταθεί. Και τούτο το κάναμε γιατί λόγω της πρόσφατης νομικής απαίτησης για Master Plan στην χερσαία ζώνη λιμένα και σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου το αρχικό έργο ανάπλασης του παραλιακού δρόμου που είχε προταθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αναμενόταν με επιεικείς υπολογισμούς να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2029 ή και αργότερα, ενώ η απαίτηση του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί το ΣΒΑΑ είναι η δημοπράτηση να γίνει το 2027 και η ολοκλήρωση και οι πληρωμές νωρίτερα του Α΄εξαμήνου του 2029, αλλιώς τα κονδύλια χάνονται και πάνε σε άλλες ανάγκες, άλλων Δήμων. Επομένως, προκύπτει μια μεγάλη επισφάλεια των κονδυλίων και εμείς δεν είμαστε εδώ για να διακινδυνεύσουμε την απώλειά τους».

Όσον αφορά τις αιτιάσεις περί «σαμποτάζ» του συγκεκριμένου έργου, καθυστερήσεων και απομάκρυνσης στελεχών (απομάκρυνση Διευθύντριας, κ.ά.) που με δημόσιευμά του την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Σύμβουλου ανέφερε ο επικεφαλής του συνδυασμού «στην Πράξη» Χ. Αλεξάκης, ο Δήμαρχος σχολίασε: «Θα το επισημάνω άλλη μια φορά γιατί ο λαϊκισμός καλά κρατεί. Σεβόμαστε κάθε υπάλληλο του Δήμου και δεν «απομακρύναμε» καμία Διευθύντρια από την Διεύθυνση Μελετών. Πριν την τοποθέτηση από εμάς του νυν Διευθυντή Μελετών υπήρχε τοποθετημένη Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπόνησης Μελετών που εκτελούσε χρέη Αναπληρώτριας Διευθύντριας. Η εν λόγω υπάλληλος παρέμεινε στην θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος της, απλώς τοποθετήθηκε ο Διευθυντής τον οποίο αναπλήρωνε πριν την έλευσή του. Γενικά, είναι νόμιμο αναφαίρετο δικαίωμα της κάθε Δημοτικής Αρχής να κάνει επιλογές και τοποθετήσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της αρκεί να το κάνει με νόμιμο τρόπο. Αν δεν είχε αυτό το δικαίωμα δεν θα υπήρχε λόγος να αλλάζουν και οι δημοτικές αρχές. Καθυστέρηση στην εκπόνηση μελετών για το εν λόγω έργο ανάπλασης του παραλιακού δρόμου δεν συνέβη γιατί το βασικό πρόβλημα δεν ήταν αυτό – αν και ελλείψεις υπήρχαν – αλλά το βασικότερο ήταν η απαίτηση για Master Plan η οποία “πετάει έξω” πλέον το χρονοδιάγραμμα του ΣΒΑΑ για το εν λόγω έργο γι’ αυτό επιλέξαμε να το αντικαταστήσουμε με ένα εξίσου σημαντικό έργο, όπως προαναφέραμε».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου αναφέρθηκε και στην πρόθεση για κατάθεση ενστάσεων που εξέφρασε μέρος της δημοτικής μειοψηφίας: Να ξέρουν οι πολίτες ποιος καθυστερεί το έργο της Δημοτικής Αρχής με ενστάσεις που γίνονται χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός νομικός λόγος παρά μόνο πολιτική σκοπιμότητα. Ο πολιτικός σχεδιασμός μας για τα θέματα αυτά είναι απολύτως νόμιμος και μάλιστα ο Δ/ντης Μελετών παρότι εξέφρασε την προσωπική του γνώμη δεν διαφώνησε με τη νομιμότητα των ενεργειών μας.

Απαντώντας σε προσωπικές επιθέσεις του κ. Χ. Αλεξάκη που προέβη σε απρεπείς χαρακτηρισμούς και αναφορές περί «θράσους», ο Δήμαρχος τόνισε: Το θράσος το έχετε εσείς κ. Αλεξάκη. Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο σας έχει φερθεί με μεγάλη πολιτική επιείκεια και δεν σας έχει καταλογίσει δόλο για θέματα που ευθύνεστε πολιτικά από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, εσείς επιμένετε να κουνάτε το δάκτυλο και να προσπαθείτε να δημιουργήσετε αρνητικό κλίμα και αναστάτωση στις Διοικητικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας: «Η Δημοτική μας Αρχή δεν έχει «θράσος», έχει θάρρος να εκφράσει την πολιτική της βούληση και να δρομολογήσει την υλοποίηση του προγράμματός της για το οποίο ψηφίστηκε από τους πολίτες».