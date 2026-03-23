Οι πολίτες περιμένουν έργο, όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και υποσχέσεις σε εμβρυακό στάδιο

Με έκπληξη, αλλά και την αναμενόμενη δόση επικοινωνιακής τακτικής, διαβάσαμε τη

δήλωση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, κ. Μανώλη Μενεγάκη, ως απάντηση στην πρότασή

μας για τις θέσεις στάθμευσης μονίμων κατοίκων.

Είναι θετικό ότι ο κ. Δήμαρχος παραδέχεται πως η πρότασή μας κινείται στη «σωστή

κατεύθυνση». Είναι, όμως, λυπηρό να προσπαθεί να υποβαθμίσει μια σοβαρή θεσμική

πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την «αποσπασματική» ή «θεωρητική», την ώρα που η δική

του διοίκηση αναλώνεται σε ευχολόγια και μελέτες που παραμένουν στα συρτάρια.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας:

1. Ποιος μίλησε για προχειρότητα; Ο κ. Δήμαρχος μας εγκαλεί για «λύσεις στο περίπου»,

τη στιγμή που στην επίσημη επιστολή μας προς τον ίδιο —την οποία προφανώς δεν ανέγνωσε με

τη δέουσα προσοχή— το πρώτο πράγμα που ζητάμε είναι η εκπόνηση ή επικαιροποίηση

συγκοινωνιακής μελέτης. Αν ο κ. Δήμαρχος ενδιαφερόταν ειλικρινά για το ζήτημα, γιατί

δεν το συμπεριέλαβε στην κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονείται εδώ και δύο χρόνια και

εγκρίθηκε πρόσφατα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο; Μάλλον το «ξέχασε», μέχρι που η δική μας

παράταξη τον επανέφερε στην πραγματικότητα.

2. Η «μακέτα» των Αράπικων και το εμβρυακό στάδιο. Ο κ. Δήμαρχος υπόσχεται

εφαρμογή του συστήματος στην περιοχή των Αράπικων ως σημείο εκκίνησης «σε

συνδυασμό με την ανάπλασή της». Γνωρίζει πολύ καλά ότι η εν λόγω μελέτη βρίσκεται σε

εμβρυακό στάδιο. Με τους ρυθμούς που κινείται, η ανάπλαση δεν πρόκειται να έχει

ολοκληρωθεί την επόμενη διετία. Πρακτικά, ο Δήμαρχος ομολογεί ότι δεν σκοπεύει να

υλοποιήσει τίποτα εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, καταδικάζοντας τους

κατοίκους σε τουλάχιστον άλλα τρία χρόνια ταλαιπωρίας.

3. Δημότες δύο ταχυτήτων και «επιλεγμένες» περιοχές; Ο κ. Δήμαρχος ανακοίνωσε τη

σταδιακή εφαρμογή του μέτρου σε «επιλεγμένες περιοχές». Αναρωτιόμαστε:

 Με ποια κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποφασιστεί ποιος δημότης δικαιούται θέση

και ποιος όχι;

 Γιατί δημιουργεί η Δημοτική Αρχή δημότες δύο ταχυτήτων; Η δική μας πρόταση

αφορά το σύνολο της πόλης βάσει συγκοινωνιακής μελέτης και όχι αποσπασματικές

«χάρες» σε συγκεκριμένες γειτονιές.

4. Η αλήθεια για τη Δημοτική Αστυνομία. Η επίκληση της ενίσχυσης της Δημοτικής

Αστυνομίας ως «σχεδιασμός της παρούσας αρχής» στερείται σοβαρότητας. Οι θέσεις αυτές

ζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Η παρούσα αρχή απλώς

περιμένει τους νέους υπαλλήλους -που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης- να πιάσουν δουλειά.

5. Νέοι χώροι στάθμευσης: Μια ωραιοποιημένη εικόνα. Για τους νέους χώρους

στάθμευσης που επικαλείται ο κ. Δήμαρχος, η πραγματικότητα τον διαψεύδει. Παρά τις

προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων, η πρόοδος είναι μηδαμινή. Ακόμα και αυτόν που επικαλείται

στον παραποτάμιο δρόμο σταμάτησε η υλοποίησή του. Γιατί άραγε;

Συμπερασματικά

Δυόμισι χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να

απαντά στις προτάσεις μας με «θα», «μελέτες» και «ολοκληρωμένα σχέδια» που υπάρχουν

μόνο στα χαρτιά. Οι δημότες βιώνουν καθημερινά το αδιέξοδο, την ίδια στιγμή που ο Δήμαρχος

αρκείται σε εκθέσεις ιδεών.

Ως μείζονα μειοψηφία, θα συνεχίσουμε να ασκούμε υπεύθυνη και προγραμματική

αντιπολίτευση. Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση των αναγκών των δημοτών στον βωμό

της επικοινωνιακής διαχείρισης. Ο Άγιος Νικόλαος δεν χρειάζεται άλλα όμορφα δελτία

τύπου. Χρειάζεται έργο, τόλμη και λύσεις εδώ και τώρα.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ