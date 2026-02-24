Πλήρης κατάρρευση στα Νοσοκομεία του Λασιθίου

Πριν καλά – καλά χωνέψει τις βασιλόπιτες των Τοπικών Οργανώσεων Λασιθίου της Ν.Δ. ο κ. Πλακιωτάκης, όπου επιχείρησε να παρουσιάσει μια ειδυλλιακή εικόνα του νομού και της διακυβέρνησης της Ν.Δ, εξαγγέλλοντας για πολλοστή φορά τα ίδια ακριβώς έργα, έρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου με την συνέντευξη τύπου της προηγούμενη εβδομάδα να επιβεβαιώσει ότι η δημόσια υγεία στο νομό Λασιθίου βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης κατάρρευσης. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περιγράφουν με απόλυτο τρόπο την διάλυση του ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ.:

Κατάρρευση Χειρουργείων και Νοσηλειών: Καταγράφεται πτώση 43,5% στις χειρουργικές επεμβάσεις συνολικά, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 23% το διάστημα 2023-2025. Αυτό δεν οφείλεται στη βελτίωση της υγείας των πολιτών, αλλά στην αδυναμία των νοσοκομείων να τους περιθάλψουν.

Λουκέτο στη ΜΕΘ Αγίου Νικολάου: Από την 1 η Μαρτίου, μετά την επικείμενη συνταξιοδότηση του διευθυντή της, η ΜΕΘ θα απομείνει με μόλις δύο γιατρούς, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή λειτουργία της. Μια μονάδα που επί 26 χρόνια λειτούργησε ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για όλη την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τις Κυκλάδες κινδυνεύει να κλείσει, προκαλώντας ντόμινο αδυναμίας ανάληψης σοβαρών περιστατικών και επιβαρύνοντας άμεσα τα νοσοκομεία του Ηρακλείου.

Νοσοκομεία «Μίας Ειδικότητας» (Ιεράπετρα & Σητεία): Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, το μοναδικό νοσοκομείο στην νότια Κρήτη, λειτουργεί με κενά που αγγίζουν το 55%, μετατρεπόμενο σε δομή του «ενός γιατρού ανά ειδικότητα». Η Σητεία, το πιο απομακρυσμένο νοσοκομείο του νησιού (150 χλμ. από το Ηράκλειο), παραμένει χωρίς παθολογική κλινική από τον Ιανουάριο του 2024, αδυνατώντας να νοσηλεύσει ακόμη και μια απλή γαστρεντερίτιδα.

Επικίνδυνες εφημερίες χωρίς κρίσιμες ειδικότητες: Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές ημέρες δεν υπήρχε ούτε ένας αναισθησιολόγος και ακτινολόγος σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου, παραλύοντας κάθε νοσηλευτική και χειρουργική δραστηριότητα.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην τύχη του, να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο ιατρών και νοσηλευτών.

Πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα βασικά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων στο νομό Λασιθίου είναι κοινά και οφείλονται στην κυβερνητική πολιτική που έχει στόχο την εμπορευματοποίηση της υγείας, την διάλυση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων και του Ε.Σ.Υ προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων.

Η υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν υγείας, η αποτροπή κάθε κίνησης αλλαγής του χάρτη υγείας με υποβαθμίσεις και συγχωνεύσεις νοσοκομείων, η προστασία και στελέχωση όλων των νοσοκομείων του νομού, η κατάργηση του θεσμού της συνδιοίκησης, η παροχή κινήτρων στις άγονες και προβληματικές περιοχές, η υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης στη Νεάπολη, και του Πολυδύναμου Ιατρείου Μακρύ Γυαλού είναι ο δικός μας μονόδρομος.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.