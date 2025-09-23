Πιλοτική εφαρμογή πυρανίχνευσης στο Φαράγγι της Ίμπρου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-TERRA

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά πιλοτική εφαρμογή συστήματος πυρανίχνευσης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5G-TERRA, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης με εταίρους τις WINGS ICT Solutions, COSMOTE TELEKOM και την Διαδημοτική Αναπτυξιακή ΟΤΑ CitiesNet ΑΕ Δήμων Κεντρικής Ελλάδας.

Η υλοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γεώργιος Πιτσούλης για την προώθηση καινοτόμων δράσεων της Περιφέρειας.

Το πιλοτικό σενάριο υποστηρίχθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γεώργιο Τσαπάκο, ο οποίος παρακολούθησε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία και είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της.

Η WINGS, καινοτόμος εταιρεία που προσφέρει λύσεις για το περιβάλλον, παρουσίασε την πρωτοποριακή εφαρμογή wi.breathe, ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων με χρήση τεχνολογίας ΑΙ, αξιοποιώντας το δίκτυο 5G της COSMOTE TELEKOM για άμεση μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου προσομοιώθηκε περιστατικό καπνού, το οποίο ανιχνεύθηκε επιτυχώς και άμεσα από το σύστημα wi.breathe και ενεργοποίησε αυτόματα ειδοποίηση (alert), προς τους εμπλεκόμενους φορείς Πολιτικής Προστασίας, αναδεικνύοντας την αξιοπιστία και την ταχύτητα της λύσης της WINGS σε πραγματικές συνθήκες. Παράλληλα, τα στελέχη της COSMOTE TELEKOM ανέδειξαν τις δυνατότητες του δικτύου 5G που πρόκειται να αναπτύξει σε απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης μέχρι το τέλος του προγράμματος, ενισχύοντας έτσι την κάλυψη, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα τέτοιων εφαρμογών.

Από πλευράς των εταίρων του προγράμματος συμμετείχαν: για την WINGS o Ιωάννης Πατσούρας (Project Manager), ο Γεώργιος Ανδρέου (Business Development Manager) και ο Ιωάννης Γιαννακόπουλος (IoT/AI Solutions Operations & Delivery Specialist) για την COSMOTE TELEKOM ο Αριστείδης Τσαμπαλίκας (Project Manager/Technology), ο Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος (Corporate Communication Expert) και ο κ. Θεόδωρος Ανεζίρης (Senior Access Network Engineer). Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του Project Officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος παρακολούθησε την πιλοτική εφαρμογή και ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νικόλαος Ξυλούρης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων Αργύριος Ρεγκάς, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης Αλέκος Μαρινάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Μπραουδάκης, ο Ειδ. Σύμβουλος του Δημάρχου Σφακίων Σταύρος Καπριδάκης και ο Ειδ. Συνεργάτης του Δήμου Σφακίων Ευστράτιος Τσιτσιρίδης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη συμβολή του Δήμου Σφακίων, ο οποίος, παρότι δεν αποτελεί εταίρο του έργου, στήριξε ουσιαστικά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής, παρέχοντας τη θεσμική και οργανωτική του υποστήριξη για τη διεξαγωγή της δράσης στο Φαράγγι της Ίμπρου. Στους φορείς προσφέρθηκαν συμβολικά δώρα από τον Δήμαρχο Σφακίων (βιβλία και αρωματικά βότανα), που αποτυπώνουν τον φυσικό πλούτο των Σφακίων. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εντεταλμένος για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα, Γιώργος Αλεξάκης, ενώ παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής.

Από την Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχαν επίσης ο Δ/ντης Δημόσιας Υγείας και Συντονιστής του έργου για την Περιφέρεια Κρήτης Αντώνιος Παπαδάκης, οι Προϊστάμενοι Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων: Γεωργία Σφακιανάκη (Ηρακλείου), Νικόλαος Βότσογλου (Ρεθύμνου), Ιωάννης Βερυκοκίδης (Χανίων) και Μάριος Βδοκάκης (Λασιθίου), καθώς και τα στελέχη της ομάδας του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Εμμανουήλ Παραβολιδάκη, ο Ελευθέριος Κουφάκης και Εμμανουήλ Δοκιανάκης.

Το 5G-TERRA είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Connecting Europe Facility – Digital (CEF-Digital) και αποσκοπεί στην ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G σε απομακρυσμένες περιοχές, για την ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Πολιτικής Προστασίας και Εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. Ωστόσο οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.

Η πιλοτική εφαρμογή στο Φαράγγι της Ίμπρου ανέδειξε τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας 5G για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη φυσικών καταστροφών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας Κρήτης να αξιοποιεί την καινοτομία προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο του έργου 5G-TERRA, θα υλοποιηθούν καινοτόμες δράσεις Δημόσιας Υγείας με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως:

• η χρήση φορητών συσκευών (wearables) με GPS, καταγραφή ζωτικών σημείων και πλήκτρο πανικού, σε σύνδεση με αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AEDs) σε απομακρυσμένες περιοχές,

• η λειτουργία κινητών μονάδων μαστογραφίας με άμεση μετάδοση εικόνων μέσω 5G για ταχύτερη διάγνωση και έγκαιρη πρόληψη, καθώς και

• η εφαρμογή «έξυπνων» συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του νερού για την πρόληψη κινδύνων από τη νόσο των Λεγεωναρίων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ενίσχυση της ασφάλειας στον τουρισμό.