Πιλοτική δράση «Restaurant + Olive Oil» για την προβολή του τοπικού ελαιολάδου στην εστίαση

Το Επιμελητήριο Λασιθίου εγκαινιάζει μία νέα πιλοτική δράση με τίτλο “Restaurant + Olive Oil”, με στόχο να επαναφέρει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του τόπου μας εκεί που πραγματικά του αξίζει: στο τραπέζι του επισκέπτη.

Υπάρχουν τόποι που τους θυμάσαι από τις εικόνες τους. Υπάρχουν όμως και τόποι που τους θυμάσαι από τις γεύσεις τους. Το Λασίθι είναι ένας τέτοιος τόπος. Το ελαιόλαδο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Στο Λασίθι παράγονται μερικά από τα ποιοτικότερα ελαιόλαδα στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις ο επισκέπτης του τόπου μας ολοκληρώνει τις διακοπές του χωρίς να γνωρίζει ότι έχει δοκιμάσει το σημαντικότερο ίσως προϊόν της κρητικής και κατ’ επέκταση της μεσογειακής διατροφής.

Πιστεύουμε ότι ήρθε η στιγμή το ελαιόλαδο να πάψει να αποτελεί ένα “αόρατο” συστατικό της γεύσης και να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στην εμπειρία της φιλοξενίας.

Το Επιμελητήριο Λασιθίου σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να αναδείξει τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μας. Το project Restaurant + Olive Oil δεν αποτελεί μία ακόμη δράση προβολής ενός προϊόντος. Είναι μία πρόσκληση να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μία αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας. Να τους καλωσορίσουμε με την πρώτη γεύση του Λασιθίου. Να βάλουμε το ελαιόλαδο εκεί που πραγματικά του αξίζει: Στο τραπέζι σας!

Γιατί η καλύτερη διαφήμιση του τόπου μας είναι οι άνθρωποι του, οι γεύσεις του και η φιλοξενία του.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΑΣΗ

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, από 7 – 30 Σεπτεμβρίου, τα συμμετέχοντα εστιατόρια θα τοποθετούν στο τραπέζι μία φιάλη Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου κάποιου Λασιθιώτη παραγωγού, προσκαλώντας τον πελάτη/επισκέπτη να γνωρίσει και να γευθεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα του τόπου μας, μαζί με το κουβέρ, δίνοντάς τη δυνατότητα να συνοδεύσουν το γεύμα τους με ένα κορυφαίο τοπικό προϊόν.

Παράλληλα, τα εστιατόρια θα μπορούν να διαθέτουν προς πώληση το ελαιόλαδο που σερβίρουν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του καταστήματός τους.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Συντονισμό της δράσης.

Χορηγούμενες διαφημίσεις στα Social Media για όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για όσο κρατήσει η συγκεκριμένη δράση.

Δημιουργία ειδικού υλικού προβολής των εστιατορίων (κάρτα καλωσορίσματος).

Προώθηση της δράσης στα μέσα ενημέρωσης.

Ενημέρωση για τη νόμιμη διαδικασία διάθεσης και πώλησης των προϊόντων.

Συνεργασία με εμφιαλωτές και παραγωγούς του Νομού για την εξεύρεση ευνοϊκών όρων συμμετοχής.

Προτεραιότητα συμμετοχής σε μελλοντικές δράσεις του Επιμελητήριου που θα σχετίζονται με την γαστρονομία.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ

Με τη συμμετοχή σας:

Αναδεικνύετε τη γαστρονομική ταυτότητα του Λασιθίου.

Προσφέρετε μία αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στους επισκέπτες σας.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: Στηρίζετε τον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς του Νομού.

Προβολή από το Επιμελητήριο Λασιθίου μέσω στοχευμένων χορηγούμενων αναρτήσεων στα Social Media.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Το εστιατόριο:

Οφείλει να τοποθετεί στο τραπέζι μαζί με το κουβέρ μία φιάλη μεγάλου μεγέθους (1 λίτρο ή 0,75) όπου ο σερβιτόρος θα ανοίγει το καπάκι μπροστά στον πελάτη, θα κρατάει ο ίδιος το καπάκι και θα σερβίρει λίγα ml ελαιολάδου προκειμένου να μπορεί ο πελάτης να γευθεί το ελαιόλαδο.

Να έχει προθήκη (αν φυσικά επιθυμεί να διενεργεί πωλήσεις) με το ελαιόλαδο που έχει επιλέξει προς πώληση ή και άλλα ελαιόλαδα, ιδανικά με καταγωγή από το Λασίθι (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό – αλλά καλό είναι να βοηθήσουμε τον τόπο μας).

Το ελαιόλαδο που θα σερβίρεται στο τραπέζι, ιδανικά θα πρέπει να είναι από το Λασίθι και να είναι είτε ΠΟΠ Σητείας, είτε ΠΓΕ Κρήτη (με καταγωγή από το Λασίθι) ή ΠΓΕ Κριτσά. Μας ενδιαφέρει ο παραγωγός να ζει, εργάζεται και παράγει στο Λασίθι.

Να κρατήσει σε μια φόρμα κάποια (ελάχιστα) στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση και πώληση του ελαιολάδου προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη συγκεκριμένη δράση.

Να τοποθετεί στο τραπέζι μια διακριτική κάρτα (χορηγία από το Επιμελητήριο) με ένα από τα παρακάτω κείμενα:

A. Welcome to “…………”

The olive oil on your table is more than a taste. It is our land, our people and our hospitality. Enjoy your experience. Taste Lasithi!

B. Welcome to “…………”

Every drop of olive oil on your table tells the story of our land. For thousands of years, olive trees have shaped the landscape, the culture and the daily life of Lasithi. They have nourished generations of families, inspired our cuisine and remain one of the greatest treasures of Crete. Today, we are delighted to share this tradition with you. A Taste of Lasithi

Γ. Welcome to “……………”

Welcome to a land of olive trees, sunshine and authentic hospitality. The olive oil served at your table is part of a tradition that has been cultivated in Lasithi for thousands of years. It reflects the beauty of our landscape, the richness of our gastronomy and the passion of the people who call this place home. We hope you enjoy every moment of your stay. A taste of Lasithi.

Αγαπητά μέλη,

Το Ελαιόλαδο στο Λασίθι δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και η ταυτότητα του τόπου μας. Η ελιά είναι η ευημερία μας, η σύνδεση μας με την ύπαιθρο, είναι το δέντρο μας. Γιατί αν το Λασίθι είχε γεύση… αυτή θα ήταν το ελαιόλαδο.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας και να συμβάλουμε όλοι μαζί ώστε κάθε επισκέπτης του Λασιθίου να φεύγει έχοντας δοκιμάσει την αυθεντική γεύση του τόπου μας.

Γίνετε Πρεσβευτές του Λασιθιώτικου Ελαιολάδου!