Περισσότερα από 6 εκ. κυβικά νερού στο φράγμα Αποσελέμη

Σύμφωνα με τα έως σήμερα δεδομένα, στο Φράγμα Αποσελέμη έχουν συλλεχθεί περισσότερα από 6 εκατομμύρια κυβικά νερού από τις τελευταίες βροχοπτώσεις και, με βάση τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, η ποσότητα νερού στον ταμιευτήρα αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια κυβικά.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει ότι για το 2026 δεν αναμένεται να παρουσιαστεί ειδικό πρόβλημα υδροδότησης στο Δήμο Ηρακλείου εξαιτίας της λειψυδρίας. Κατά συνέπεια, η αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας καθίσταται έωλη.

Επισημαίνεται πάντως ότι η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΗ δρουν εντατικά προς την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υδροδότησης σε μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο με ρεαλιστικές και τεκμηριωμένες προτάσεις μεταξύ των οποίων η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, η αντικατάσταση των δύο κύριων αγωγών από τα πεδία των Μαλίων και της Τυλίσου και η αξιοποίηση του υδατικού συστήματος του Αλμυρού.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΥΑΗ επιδιώκουν η αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος να είναι συστηματική και χωρίς άλλη καθυστέρηση, με απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης όσον αφορά τον φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης των απαιτούμενων έργων.