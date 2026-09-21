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Η Περιφέρεια Κρήτης υποδέχθηκε στα Ανώγεια τα μέλη της Euracademy

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
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21092026
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Τα μέλη της Euracademy Association υποδέχθηκε η Περιφέρεια Κρήτης στα Ανώγεια, στο πλαίσιο της 23ης Summer Academy της Euracademy, που πραγματοποιείται στην περιοχή του Ψηλορείτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων και φορέων από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

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Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή για τη φιλοξενία της σημαντικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Ανώγεια, καθώς και για την επιλογή του θέματος «Προστατευόμενες Περιοχές: Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αγροτική Ανάπτυξη», ενώ ευχαρίστησε τον Δήμο Ανωγείων και το Δημοτικό Δίκτυο του Γεωπάρκου Ψηλορείτη – το Δίκτυο «Ιδαίον» – για τη φιλοξενία.

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Αναφερόμενος στη σημασία της διοργάνωσης, τόνισε ότι η Κρήτη αποτελεί έναν τόπο όπου η φύση, ο πολιτισμός, η γεωργία και η αγροτική ζωή είναι διαχρονικά άρρηκτα συνδεδεμένα. Τα φυσικά τοπία, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν, όπως σημείωσε, όχι μόνο στοιχεία προς προστασία, αλλά βασικό μέρος της ταυτότητας και του μέλλοντος των τοπικών κοινωνιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη εξεύρεσης της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην περιβαλλοντική προστασία και τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. «Είναι σημαντικό να μετακινηθούμε από την αντίληψη της “προστασίας έναντι της ανάπτυξης” προς την αντίληψη της “προστασίας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης”», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προσέγγιση αυτή αποτελεί βασικό άξονα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Κρήτης.

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Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε περισσότερα από 10 ευρωπαϊκά δίκτυα, μεταξύ των οποίων η Euromontana και η AREPO, καθώς και στην υλοποίηση περισσότερων από 80 ευρωπαϊκών έργων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δράσεις για την κλιματική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη και αναγεννητική τουριστική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αγροτικών περιοχών, όπως τα «Climate Resilient crETE», «NaTour4CChange», «Regenera4MED» και «Digital Rural».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη δεν αφορά μόνο την προστασία των τοπίων και των οικοσυστημάτων, αλλά και την προστασία του μέλλοντος των ανθρώπων που ζουν σε αυτά.
Ενημερωτική εισήγηση πραγματοποίησε η Διευθύντρια Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης Άννα Καγιαμπάκη, με θέμα τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για τις προστατευόμενες περιοχές.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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