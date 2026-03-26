Η Περιφέρεια Κρήτης σε Workshop στη Γάνδη για την Αυθεντική Κρήτη

Στο Greek Tourism Workshop, στη Γάνδη, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής για το 2026. Τα Workshops/Roadshows με τις συνοδές εκδηλώσεις αποτελούν ένα δυναμικό και στοχευμένο τμήμα για επαγγελματίες του τουρισμού.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων και επιχειρήσεων τουρισμού του Βελγίου. Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο Σοφία Γραμματά. Από πλευράς θεσμικών φορέων, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε, επίσης από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Βόλου, καθώς και από τους Τουριστικούς Οργανισμούς Θεσσαλονικής, Χαλκιδικής και Πιερίας. Την Κρήτη επιπρόσθετα εκπροσώπησαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου, καθώς και εκπρόσωποι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον για την Κρήτη ήταν έκδηλο. Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων οι οποίοι αναζητούσαν πληροφορίες από τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με τον τομέα που δραστηριοποιούνταν όπως περιπατητικό τουρισμό, οινοτουρισμό και γαστρονομικό τουρισμό καθώς και διοργάνωσης ομαδικών ταξιδίων με επίκεντρο στον πολιτισμό και την ιστορία. Η παρουσίαση της Κρήτης από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου,έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, δεδομένου οτι αφορούσε στην απαράμιλλη αυθεντικότητα της Κρήτης ως προορισμού καθώς και τη βράβευσή της ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η ψηφιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης. Η προσφιλής πλατφόρμα incrediblecrete.gr με τον διαδραστικό χάρτη και τα QR’s, για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακά αρχεία προωθητικού υλικού προσφέρουν μια σύγχρονη και εύχρηστη λύση καθώς διευκολύνουν τόσο τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και τους επισκέπτες στην άμεση αναζήτηση και αποθήκευση πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους τουριστικούς φορείς, οι Βέλγοι στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση και την γαστρονομία της Κρήτης. Παρατηρείται μια σαφής τάση απομάκρυνσης από τον «εγκλεισμό» στο ξενοδοχείο και πλέον διαφαίνεται η έντονη επιθυμία των επισκεπτών για εξερεύνηση και ανακάλυψη νέων εμπειριών.

Τηρώντας τις αρχές της φιλοξενίας, και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, παράλληλα με την ενημέρωση και τη συζήτηση με τους επαγγελματίες τουριστικού κλάδου, η αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης τους προσέφερε παραδοσιακά εδέσματα του νησιού όπως ανθότυρο, γραβιέρα και ρακή. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, ο προϊστάμενος τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Γεώργιος – Νικόλαος Πανταζής και η Υπάλληλος της Διεύθυνσης Τουρισμού Περιφέρειας Κρήτης Αλεξάνδρα Γλυκάκη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου δήλωσε: «Σε μια περίοδο που η σκιά του πολέμου πλανάται πάνω από το Ιράν, το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόλπο, το Workshop στην Γάνδη του Βελγίου ήταν εντυπωσιακό και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Χωρίς καμία ένδειξη κινδύνου, η Ασφαλής, η Γαστρονομική και η Ποικιλόμορφη Κρήτη, επιβεβαίωσαν ότι ακόμα κι αν υπάρχουν σύννεφα, ο ήλιος είναι εκεί και όταν θα φύγουν θα λάμψει αμέσως για την ανοδική Βελγική αγορά και γενικότερα τη Benelux, όπως έχει αποδείξει η Ανθεκτική, Κρήτη, Παντού!!»