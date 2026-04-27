ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διαδραστικό εργαστήριο για την κλιματική ανθεκτικότητα και τον βιώσιμο τουρισμό

27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τρίτου διαδραστικού εργαστηρίου του ευρωπαϊκού έργου NaTour4CChange, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Villasimius της Σαρδηνίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εταίροι και εκπρόσωποι των πιλοτικών προορισμών, ανάμεσά τους και η Περιφέρεια Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των παράκτιων τουριστικών προορισμών μέσω των Λύσεων βασισμένων στη Φύση (Nature-based Solutions – NbS) και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στη διάρκεια των εργασιών εξετάστηκαν επιχειρηματικά μοντέλα για τη στήριξη των NbS και αναπτύχθηκαν πρακτικά εργαλεία για τοπικά σχέδια επικοινωνίας, συνδέοντας τη βιωσιμότητα με την εμπειρία των επισκεπτών.

Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις φυσικών λύσεων για κάθε προορισμό με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων, με έμφαση στη μακροχρόνια διατήρησή τους. Αναδείχθηκε ως κρίσιμο ζήτημα η ενημέρωση επισκεπτών και επαγγελματιών (π.χ. ξενοδόχων) για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα κάθε περιοχής. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη λιμνοθάλασσα Notteri και την παραλία Porto Giunco στη Σαρδηνία, όπου εξετάστηκαν έμπρακτα παραδείγματα εφαρμογής λύσεων βασισμένων στη φύση σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.

Το έργο NaTour4CChange

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και χρηματοδοτείται από το πλαίσιο Interreg Euro – MED. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού σε παράκτιες περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, μέσω της επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή με τη χρήση λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Ευγενία Στυλιανού και η εξωτερική συνεργάτης του έργου Κυριακή Θεοδώρου.

