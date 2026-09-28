Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε ευρεία σύσκεψη με την κινεζική επιχειρηματική αποστολή

Στο πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής, την οποία οργανώνει η Κινεζική Πρεσβεία στην Αθήνα, η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, επίσημη επίσκεψη της κινεζικής αντιπροσωπείας στο νέο κτίριο της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχθηκε τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Fang Qiu.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στους ισχυρούς, ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τους δύο αρχαίους πολιτισμούς, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και τις υποδομές. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και στην ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, έργο στο οποίο ήδη συμμετέχουν κινεζικά κεφάλαια, διασφαλίζοντας παράλληλα το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νησιού.

Παράλληλα, τόνισε τη σπουδαιότητα της πολιτιστικής συνεργασίας, με αφορμή και την ένταξη των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία σε επίπεδο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υποδομών και πολιτισμού αποτελεί προτεραιότητα.

Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης των εξαγωγών κρητικών αγροτικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, προς την κινεζική αγορά, αλλά και η προώθηση απευθείας τουριστικών ροών.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης Fang Qiu εξήρε τη φιλοξενία της Κρήτης, επισημαίνοντας πως το νησί αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό των επισκέψεών του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Πρέσβης της Κίνας αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία των δύο λαών, ευχαρίστησε με ειδική μνεία στην κρίσιμη συμβολή της Κρήτης το 2011 για την ασφαλή εκκένωση 14.000 Κινέζων πολιτών από τη Λιβύη.

Σε δηλώσεις που έγιναν στα κινεζικά και κρητικά ΜΜΕ ο Πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα υπογράμμισε την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων.

Δήλωση Πρέσβη της Κίνας

Είναι χαρά μου μπορώ να έρθω στην Κρήτη για Πέμπτη φορά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία του Περιφερειάρχη και την πρόσκληση του. Και αυτή τη φορά υπάρχουν επτά επιχειρηματίες έρθουν μαζί μου. Είχα πολύ καλή συνάντηση μαζί με τον Περιφερειάρχη, και συμφωνούμε ότι η συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Κρήτης έχουν ήδη πολύ καλά αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι στο μέλλον θα ενισχύσουμε τις συνεργασίες μας. Εγώ, και οι συνάδελφοί μου και η πρεσβεία μας, είμαστε πρόθυμοι να, ως μία γέφυρα, να προωθήσουμε τη συνεργασία μας στο τομέα όπως τουρισμό, πολιτισμό, εμπορικός και πράσινη ενέργεια. θα ήθελα να εκφράσω πάλι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία του Περιφερειάρχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.»

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Είναι ιδιαίτερη τιμή να υποδεχόμαστε τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα. Είναι η πέμπτη φορά, όπως είπε, που έρχεται στο νησί μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις μεταξύ Κρήτης και Κίνας. Στον πρωτογενή τομέα, στον τουριστικό, στον πολιτισμό, στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν αυτές οι σχέσεις, όμως πρέπει να ενδυναμωθούν περισσότερο. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Πρέσβη, είναι επτά επιχειρηματίες εδώ στο νησί μας που τον συνοδεύουν, να μπορούν να ενισχυθούν αυτές οι σχέσεις προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Καλώς ορίσατε».

Στις 10:30 ξεκίνησε ευρεία σύσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν δήμαρχοι της Κρήτης, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς του νησιού, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων κινεζικών εταιρειών, όπως οι Bank of China, State Grid Corporation of China, Huawei Southeast European, ZTE Hellas Telecommunications S.A., OCEAN RAIL LOGISTICS S.A., iFLYTEK (Europe) και Chery International.

Οι εκπρόσωποι των εταιρειών έχουν στη συνέχεια σύσκεψη με εκπροσώπους επιχειρήσεων της Κρήτης.