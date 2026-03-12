ΠΑΣΟΚ: Τα εκλογικά κέντρα στον νομό Λασιθίου

Οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου, με κάλπες σε τέσσερα σημεία του νομού:

1) ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ – οδός Ι.Κονδυλάκη αριθμ. 27 Σητεία

2) ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – οδός Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρα

3) ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΤ. ΒΟΡΕΑΔΗ -Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου Τζερμιάδο

4)ΔΗΜΟΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ -οδός Ακτ. Ι.Κουνδουρου 17 Αγιος Νικόλαος

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 2010 (δηλαδή από 16 ετών και άνω), ενώ προβλέπεται συμβολική οικονομική συμμετοχή 2 ευρώ. Παράλληλα, όποιος δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγραφεί επιτόπου και να συμμετάσχει στη διαδικασία.