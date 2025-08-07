ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Συνάντηση με αρμόδιους φορείς για θέματα υγείας στον Νομό
Πραγματοποιήθηκε στις 05/08/2025, συνάντηση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Λασιθίου, Μιχάλη Μαυρικάκη, της Γραμματέα της Τ.Ο. Αγίου Νικολάου, Αθανασίας Παυλάκη, και του αναπληρωτή γραμματέα Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ, Μανόλη Κλώντζα, με τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, καθώς και με τη διοικήτρια, κα Φανουράκη, αναφορικά με τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια τόσο το Γ.Ν.Α.Ν., όσο και τα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού.
Δυστυχώς, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα οι πολίτες του νομού να αδυνατούν να εξυπηρετηθούν ακόμη και σε απλά περιστατικά, πόσο μάλλον σε σοβαρότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Συγκεκριμένα, η έλλειψη ακτινολόγων και αναισθησιολόγων για τις μισές ημέρες του μήνα, καθώς και η απουσία χειρουργών και καρδιολόγων για τουλάχιστον 7 ημέρες κάθε μήνα, ουσιαστικά θέτουν εκτός λειτουργίας το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οποιαδήποτε προκήρυξη για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, χωρίς τα απαραίτητα κίνητρα – όπως έχει επανειλημμένα τονίσει και προτείνει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναγέννησης του Ε.Σ.Υ. – προφανώς και θα παραμένει άγονη.
Παρόμοια είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία του νομού, τα οποία πλέον έχουν μετατραπεί – από κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας – σε κέντρα εξυπηρέτησης των «αρίστων» της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εις βάρος τόσο των πολιτών όσο και των εργαζομένων. Παρατηρούνται διορισμοί και ανακατατάξεις στις διοικητικές και διευθυντικές θέσεις που σκοπό έχουν εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα ,προκαλώντας αναβρασμό στους εργαζομένους
Οι προεκλογικές εξαγγελίες του 2023 για την επέκταση του Γ.Ν.Α.Ν. και την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης παραμένουν λόγια χωρίς αντίκρισμα. Ακόμα και έργα μικρότερης εμβέλειας – όπως η λειτουργική ανακαίνιση των ΤΕΠ και η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών – κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χρονοδιαγραμμάτων, λόγω καθυστερήσεων που βαραίνουν τόσο την τοπική όσο και την κεντρική διοίκηση.
Ενδεικτικό της αδράνειας είναι η απουσία διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα, όπως και η παντελής έλλειψη προσλήψεων επικουρικού προσωπικού, την ώρα που σε γειτονικούς νομούς τα αντίστοιχα ζητήματα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Το κυβερνητικό σχέδιο απαξίωσης της δημόσιας υγείας στο Λασίθι – με την ανοχή και του τοπικού βουλευτή της Ν.Δ. – δυστυχώς συνεχίζεται.
Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αναγέννηση του Ε.Σ.Υ. :
- Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας
Ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.
- Ενιαίο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Υπό δημόσια εποπτεία, με καθολική πρόσβαση και αποτελεσματική διασύνδεση με τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα.
3. Η Υγεία στα Νησιά
o Επαρκώς στελεχωμένα νοσοκομεία στα μεγάλα νησιά.
o Μονάδες Π.Φ.Υ. στα μικρότερα, με διασύνδεση με το πλησιέστερο νοσοκομείο.
o Περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό στα πολύ μικρά νησιά.
o Επιπλέον θεσμικά και οικονομικά κίνητρα για ιατρούς (π.χ. μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε επιλεγμένα νοσοκομεία).
4. Σύγχρονα και Λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία
o Αξιοκρατική επιλογή διοικητών μέσω διεθνών διαγωνισμών.
o Ολοήμερη λειτουργία χειρουργείων και επεμβατικών μονάδων με ανάλογες αμοιβές για το προσωπικό.
o Νέος Χάρτης Υγείας, συμβατός με τις πληθυσμιακές ανάγκες.
- Μονάδες Περίθαλψης Εκτός Νοσοκομείων
Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων, Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και ενσωματωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.
- Αναβάθμιση Ανθρώπινου Δυναμικού Ε.Σ.Υ.
o Κάλυψη των πραγματικών αναγκών με μόνιμο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό).
o Νέα οργανογράμματα και άμεση προκήρυξη κενών θέσεων.
o Αναθεώρηση και αύξηση αμοιβών για προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού
υψηλής ποιότητας.
- Ανεξάρτητος Μηχανισμός Αξιολόγησης Έλεγχος ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υγείας
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για αποδοτικότερο και ποιοτικότερο σύστημα υγείας.
Να υπενθυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που κατέθεσε τροπολογία για την ένταξη των υγειονομικών του Ε.Σ.Υ. στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση σε σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να δίνει μάχη για ένα δίκαιο, προσβάσιμο και ποιοτικό σύστημα δημόσιας υγείας, για όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις.
Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
