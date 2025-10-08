CAFE MELI
ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η υγεία είναι δικαίωμα και όχι είδος πολυτέλειας

08/10/2025
Μετά και τις πρόσφατες καταγγελίες – αποκαλύψεις από τοπικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των νοσοκομείων του Νομού, επαληθεύονται πλήρως όσα είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία του Λασιθίου.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο – τουλάχιστον ένας ικανός αριθμός μελών του ώστε να διαμορφώνει την πλειοψηφία στις αποφάσεις – αποδεικνύει ότι επιλέχθηκε με κριτήρια που εξυπηρετούν πελατειακές σχέσεις, όπως άλλωστε καταγγέλλει και το πρώην μέλος του Δ.Σ., αντί να επιδιώξει την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία όλου του νομού.

Εκκωφαντική είναι η σιωπή του διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Την ώρα μάλιστα που το νοσοκομείο της ιδιαίτερης πατρίδας του έχει καταρρεύσει, εκείνος επιλέγει να σιωπά, ενώ κάποιοι άλλοι πανηγυρίζουν για την πρόσφατη απόκτηση πλωτού ασθενοφόρου στην περιοχή της Ιεράπετρας. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι, χωρίς επαρκές προσωπικό, ακόμη και ο πιο σύγχρονος εξοπλισμός δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε.

Το ίδιο εκκωφαντική είναι και η σιωπή του τοπικού βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Πλακιωτάκη, απέναντι σε όλα όσα καταγγέλλονται από το πρώην μέλος του Δ.Σ. Δυστυχώς, το τίμημα το πληρώνει ο λαός του Λασιθίου, ενώ η στάση της σιωπής και της αδιαφορίας απλώς αυξάνει το κόστος.

Η υγεία είναι δικαίωμα και όχι είδος πολυτέλειας. Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε να υπάρξει επιτέλους εξορθολογισμός και αναγέννηση του ΕΣΥ προς όφελος όλων των πολιτών.

Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου

