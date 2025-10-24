ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό μας. Η σταδιακή αποψίλωση του Λασιθίου από πανεπιστημιακές δομές αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την τοπική κοινωνία, την οικονομία και τη νεολαία.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Μετά τη συγχώνευση των ΤΕΙ Κρήτης και τη δημιουργία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), στο Λασίθι έκλεισαν-μεταφέρθηκαν τμήματα , την ώρα που άλλοι νομοί της Κρήτης ενισχύονται με νέες σχολές και προγράμματα σπουδών. Η εξέλιξη αυτή συνιστά κατάφωρη αδικία εις βάρος του νομού μας και ενισχύει την αίσθηση εγκατάλειψης από την Πολιτεία.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Η απουσία πανεπιστημιακών τμημάτων στερεί από τους νέους του Λασιθίου τη δυνατότητα να σπουδάσουν στον τόπο τους, αποδυναμώνει την τοπική οικονομία και επιτείνει τη δημογραφική συρρίκνωση.

Ζητούμε από την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας:

Άμεση επανεξέταση του ακαδημαϊκού χάρτη της Κρήτης, με στόχο την επαναφορά πανεπιστημιακών δομών στο Λασίθι. Ίδρυση νέων τμημάτων προσαρμοσμένων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού, όπως η αγροδιατροφή, ο βιώσιμος τουρισμός, το περιβάλλον και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενίσχυση της συνεργασίας με το ΕΛΜΕΠΑ και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Κρήτης για τη δημιουργία διατομεακών προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών κέντρων στο Λασίθι.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Λασιθίου θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια, τεκμηρίωση και συνεργασία την ισότιμη συμμετοχή του νομού μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Κρήτης.

Η ανάπτυξη, η καινοτομία και η δημοκρατική πρόσβαση στη γνώση δεν μπορεί να είναι προνόμιο λίγων περιοχών. Το Λασίθι διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον και τη βούληση να ξαναγίνει τόπος γνώσης, έρευνας και προόδου.