ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Απόκρυψη, αδιαφάνεια και εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα

Η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στον πρωτογενή τομέα αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά επικίνδυνη, αδιαφανής και βαθιά εχθρική προς τους παραγωγούς της χώρας.

Στο ζήτημα του εμβολιασμού των προβάτων, η κυβέρνηση προχώρησε σε χειρισμούς χωρίς σχέδιο, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση των κτηνοτρόφων και χωρίς εγγυήσεις για την πλήρη αποζημίωσή τους. Το αποτέλεσμα είναι η ανασφάλεια, η οικονομική ζημιά και η πλήρης απαξίωση ενός ήδη δοκιμαζόμενου κλάδου.

Ακόμη πιο σοβαρό, όμως, είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία απέκρυψε σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στερώντας συνειδητά από τους κτηνοτρόφους και την ελληνική κοινωνία κρίσιμες πληροφορίες για τις εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης και τις δυνατότητες ευρωπαϊκής στήριξης. Πρόκειται για πράξη πολιτικής ανευθυνότητας και θεσμικής εκτροπής, που υπονομεύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει την πλήρη αδιαφορία της και για την ελαιοπαραγωγή, αρνούμενη ακόμη και να καταθέσει αίτημα ενίσχυσης, παρά τη δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελαιοπαραγωγοί. Με αυξημένο κόστος, μειωμένες παραγωγές και σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, οι άνθρωποι της ελιάς αφήνονται στην τύχη τους, επειδή η κυβέρνηση είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί να διεκδικήσει ευρωπαϊκούς πόρους.

Η Νέα Δημοκρατία:

κρύβει ευρωπαϊκές συστάσεις από τους πολίτες,

λαμβάνει αποφάσεις χωρίς σχέδιο και λογοδοσία,

και εγκαταλείπει συνειδητά τους κτηνοτρόφους και τους ελαιοπαραγωγούς.

Ο πρωτογενής τομέας δεν χρειάζεται επικοινωνιακά τεχνάσματα και σιωπή. Χρειάζεται διαφάνεια, διεκδίκηση, στήριξη και σεβασμό. Η σημερινή κυβέρνηση αποτυγχάνει σε όλα.

Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και έχουν όνομα.

Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου