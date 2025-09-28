ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: 21 εκ. € σε «αδικαιολόγητες» αποζημιώσεις για τον ΒΟΑΚ – Ποιος πληρώνει το λάθος;

Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει 21 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο του έργου ΒΟΑΚ, τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, λόγω «θετικών ζημιών» που προκλήθηκαν από τις καθυστερήσεις του ίδιου του Δημοσίου.

Πρόκειται για χρήματα που δεν αφορούν εκτελεσμένα έργα, αλλά για αποζημίωση εξαιτίας της αδράνειας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει όσα καταγγέλλουμε εδώ και καιρό:

H κυβέρνηση προχωρά σε φιέστες και υπογραφές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις υλοποίησης (απαλλοτριώσεις, μελέτες, δίκτυα ΟΚΩ κ.λπ.), αφήνοντας το έργο να «κάθεται» και σήμερα να πληρώνουμε το τίμημα.

Τα πραγματικά δεδομένα:

Η σύμβαση υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο 2022 με προϋπολογισμό 169 εκ. € και χρόνο ολοκλήρωσης 36 μήνες.

και χρόνο ολοκλήρωσης 36 μήνες. Ο ανάδοχος ζήτησε αρχικά αποζημίωση 31 εκ. € , τελικά εγκρίθηκαν 21 εκ. € .

, τελικά εγκρίθηκαν . Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος: το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό κόστος του έργου Γέφυρα Φρουζή – Παχιά Άμμος .

. Οι καθυστερήσεις προκλήθηκαν από:

μη έγκαιρη παράδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων

• καθυστερήσεις σε μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφελείας

• παρεμβάσεις αρχαιολογικών αρχών

• προβλήματα σε μελετητικά στάδια και αδειοδοτήσεις

Κρίσιμα ερωτήματα:

Ποιοι ευθύνονται για τις καθυστερήσεις που οδήγησαν στην τεράστια αποζημίωση; Υπάρχουν και άλλα τμήματα του ΒΟΑΚ που κινδυνεύουν με αντίστοιχες αποζημιώσεις; Τι μέτρα θα ληφθούν για να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία από «σταλίες»; Πότε, επιτέλους, θα δούμε πραγματική πρόοδο και όχι μόνο προεκλογικές φιέστες;

Δεν ξεχνάμε: πριν από 3 χρόνια η κυβέρνηση παρουσίασε ως «έναρξη έργου» ένα εργοτάξιο–φάντασμα που έμεινε αδρανές για μεγάλο διάστημα. Τώρα, ο λογαριασμός αυτής της προχειρότητας ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια ευρώ και τον πληρώνουν οι πολίτες.

Καλούμε την κυβέρνηση:

Να παρουσιάσει πλήρη και διαφανή στοιχεία για το πώς προέκυψαν οι ζημιές.

Να αποδώσει ευθύνες — πολιτικές και ποινικές — όπου υπάρχουν.

Να εξασφαλίσει ότι τα υπόλοιπα τμήματα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι θα προχωρήσουν άμεσα και με σχέδιο.

Να σταματήσει την «κοροϊδία υποδομών» στην Κρήτη.

Η Κρήτη δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Έχει ανάγκη από ασφαλείς οδικούς άξονες, έργα με συνέπεια και υπευθυνότητα. Και πάνω απ’ όλα: να πάψει να πληρώνει τα λάθη της κυβέρνησης.

Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου